Travis Barker visitó el Cerro San Cristóbal y recorrió Santiago en bicicleta tras presentación de Blink-182 en Lollapalooza Chile

Después de una destacada presentación en Lollapalooza Chile 2024, los miembros de la icónica banda Blink-182 no han dejado de sorprender a sus fanáticos chilenos. Mientras que Tom DeLonge y Mark Hoppus se encontraron compartiendo en un show sorpresa de Arcade Fire, el baterista Travis Barker decidió explorar los encantos de la capital chilena.

La llegada de la banda estadounidense a Chile cobra un sentido especial, considerando que el año pasado, cuando supuestamente se presentarían en Lollapalooza Chile 2023, debieron suspender el show, luego de que Travis sufriera una importante lesión y tuviera que someterse a una cirugía.

“Estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo con tanta fuerza que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, explicó en esa ocasión.

Ahora, el baterista aprovechó su visita al máximo, ya que este domingo, Travis fue avistado en el Cerro San Cristóbal, un destino emblemático en Santiago, donde se subió al teleférico y ascendió a la cumbre del famoso punto turístico. Fue una fanática quien compartió el momento en las redes sociales.

Por si fuera poco, durante la noche del domingo se dio un momento para fotografiarse y compartir con sus fanáticos chilenos.

Además, este lunes, y al igual como lo hizo en Perú, Barker se aventuró a recorrer las calles de la capital en bicicleta, según él mismo mostró en sus redes sociales.

Travis Barker recorrió Santiago en Bicicleta Travis Barker recorrió Santiago en Bicicleta. Captura de Instagram

Cabe destacar que, este domingo, mientras el festival continuaba su jornada, Blink-182 optó por explorar la ciudad y ofrecer una experiencia única a sus seguidores. A través de sus redes sociales, anunciaron: “Amigos en Santiago de Chile, estamos a punto de dejarles unos regalitos por la ciudad”. La publicación iba acompañada de una imagen tentadora que mostraba una variedad de productos de su merchandising oficial, incluyendo poleras y jockeys.

A los pocos minutos, los fanáticos de la banda se lanzaron en busca de los tesoros escondidos por la ciudad, los más rápidos lograron hacerse con algunos productos exclusivos de Blink-182.