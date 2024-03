“Es un falso, qué asquerosidad, quiero desenmascararlo”: Pamela Díaz furia con Jhonatan Mujica

Durante el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Pamela Díaz destrozó a Jhonatan Mujica y reveló el gran problema que tiene ahora con el modelo.

Todo comenzó cuando “La Fiera” regresó enojada de la pool party y se fue a la hacienda sin querer hablar con nadie de sus compañeros. Acto seguido, descargó toda su ira en una conversación con Dani Castro, encerradas ambas en el baño.

“(Jhonatan) es un falso, qué asquerosidad, quiero desenmascararlo. Todos los días escucho su versión, que ‘no, si cuando fui a eliminación con la Guarén yo me quería ir del reality…’. Es un h… inseguro, es bisexual cuando le conviene”, comentó Pamela de entrada.

La conversación con Jhonatan

Más tarde, Díaz se acercó a su expinche para conversar sobre la situación y aclarar el problema: “Me duelen actitudes tuyas. La Botota hizo comentarios feos, después me enteré de cómo te trató. ¿Tú puedes ser amigo de alguien así? ¿Tú vas y le tiras buena onda? No lo puedo entender, conociéndote, que lo aceptes”, le reclamó. A lo que Jhonatan le contestó que ella no lo conoce tanto para hablar así de él.

“Es que no te quiero conocer más porque no me parece tu actitud. Lo que veo hoy de ti no tiene nada que ver con la persona que vi antes. Estoy viendo a Fabio en ti”, lanzó Pamela.

Por su parte, Mujica le comentó que a veces siente que efectivamente es uno de sus asistentes debido a la manera que se refiere a él y lo trata dentro del encierro.

Conmovida por las palabras de Jhonatan, Díaz lo abrazó y le dijo: “Entiende, no te quiero perder”. En tanto, el modelo se puso a llorar mientras estaba en sus brazos y admitió que tampoco quiere perder la relación que tiene con Pamela.