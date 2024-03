“Es una chica a la que prefiero tener lejos”: Luis Mateucci aseguró que “no podría ser amigo” de Daniela Castro

Si bien hace ya un par de meses el reality Tierra Brava finalizó sus grabaciones, el programa de Canal 13 sigue al aire, y la tensión entre los participantes continúa dando que hablar. En una reciente entrevista con Fotech.cl, Luis Mateucci compartió su honesta opinión sobre Daniela Castro, su compañera en el programa y conocida por ser la ganadora de “MasterChef Chile”.

Las tensiones entre Mateucci y Castro se hicieron evidentes durante el transcurso del programa, con intercambios tensos y acusaciones mutuas. Castro llegó incluso a confrontar a Mateucci en un Cara a Cara, donde le dijo de todo. Al parecer, la mala onda entre ambos se habría incrementado con la llegada de Daniela Aránguiz al programa.

“Toma, se te cayó algo. Tus huevos, que no tienes, te los paso yo, como tengo tantos huevos guardados”, le lanzó la cocinera en la conocida dinámica del Cara a Cara.

“Te los paso porque no tienes huevos, porque me has nominado varias veces y siempre me dices ‘che, no pasa nada contigo’ y no eres capaz de decir cosas a la cara. Yo tengo los huevos que tú no tienes”, agregó Castro en esa ocasión.

Al parecer, esta polémica relación no ha mejorado una vez fuera del encierro, incluso pareciera ir de mal en peor. Así lo dejó ver el argentino en una entrevista con Fotech.

Mateucci no titubeó al expresar su opinión sobre Castro, afirmando: “Es una chica a la que prefiero tener lejos, no me demuestra confianza. No es una mala persona, no me cae mal, pero prefiero tener distancia y ser precavido con ella, porque me genera rechazo, no podría ser amigo de ella”.

Incluso se atrevió a decir que esta dinámica se repite entre la rubia y otros exparticipantes. “Con todos los que estaba en el encierro tampoco terminó siendo amiga afuera, entonces el tiempo me dio la razón sobre ella”, sentenció el pololo de Daniela Aránguiz.