Francisco Reyes confidenció mayor desafío de ser jurado en “Got Talent Chile”: “Es muy difícil”

Este domingo se estrena el programa “Got Talent Chile”, por las pantallas de Chilevisión, y Francisco Reyes debuta en el espacio en el rol de jurado.

El destacado actor nacional revela que la invitación a ser parte de la apuesta del canal de Paramount, que será conducida por Julián Elfenbein, lo tomó por sorpresa, en conversación con Página 7.

“Es un juego, una aventura a la cual se me invitó. Yo lo tomó así, pero es un trabajo, hay que tener cierta seriedad. Fue una cosa muy sorpresiva, de un día para otro, una llamada”, inició sus palabras sobre cómo surgió el desafío.

En este sentido, sinceró que “me impresionó mucho que hayan pensado en mí para este tipo de trabajo. En general, este es un espacio de televisión, si bien actúo en teleseries de la industria televisiva, soy un actor. De televisión, como tal, no cacho. Fue muy especial la llamada, sorpresiva”.

El intérprete de “Arturo” en la teleserie “Generación 98″ aclaró que este semestre no se encontraba con “trabajo en televisión, no estaba haciendo teleseries, solo teatro. Me pareció un desvío entretenido. Dije ‘tengo la posibilidad, el tiempo, un trabajo de cuatro meses perfectamente posible de hacer’”.

“No es tan atractivo”

Aunque se siente muy contento con el proyecto, admitió que existe una labor que le resulta ardua: evaluar a los participantes.

“Evaluar no es tan atractivo, es muy difícil. Me cuesta decir que no”, reconoció.

En esta línea, manifestó que “sé lo difícil que es estar en un escenario, las oportunidades, poder expresar tu arte frente al público. Cada vez que veo un hilo de talento, aunque no esté perfecto, no puedo decirles que no”.

Por último, comentó el rol que desempeñó su colega Carolina Arregui en “Got Talent”, cuando era emitido en Mega, e indicó que la iba a llamar.

“No tenía idea que había sido jurado. La voy a llamar para preguntarle. Con la Carola no somos amigos, no nos vemos en la vida normalmente, pero hemos trabajado juntos y hemos sido buenos compañeros de teleserie. Hay una llamada pendiente”, anunció.