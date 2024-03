La actitud de Viñuela cuando Raquel Argandoña le mencionó la detención de Chang en “Tal Cual”

En la edición de este lunes de “Tal Cual”, por las pantallas de TV+, Raquel Argandoña le mencionó al conductor del programa, José Miguel Viñuela, la reciente detención en Malta de Alberto Chang, acusado de presunto fraude con tarjetas de crédito.

“Estás bien contento porque tienes buenas noticas”, fue la forma en que la “Quintrala” aludió al tema a su compañero. Cabe recordar que, hace algunos años, el empresario se valió del método piramidal para estafar a una serie de inveresionistas, entre ellos el exconductor de “Mucho Gusto”, quien perdió alrededor de 900 millones de pesos.

“Perdona que te toque el tema”, señaló luego la exmodelo, pues tocó una implicancia del caso legal que, al parecer, no estaría completamente clara para el otrora animador de “Mekano”. “No puedo hablar mucho de eso, honestamente”, sinceró José Miguel durante el programa “Tal Cual”.

“Delincuente de tomo y lomo”

Pese a que está detenido, “no vas a recuperar nada”, acotó la panelista Paty Maldonado. “No, plata no hay nada”, asintió él, quien además añadió que “no se sabe” si va a ser extraditado, “pero que sí está preso”, especificó. “Hasta que no lo vea en Chile adentro de una cárcel, enjaulado, no me pronunciaré respecto al tema”, sentenció.

“Pero lo más increíble de todo es que no solamente lo pillaron clonando una tarjeta, sino que con los instrumentos para clonar una tarjeta”, se entusiasmó con la información al revelarla. “O sea, este huevón es un delincuente de tomo y lomo, a todo nivel”, enfatizó.

Por último, Viñuela dio vuelta la página. “No entraré en detalle, porque lo contaré en otro lugar”, y añadió dirigiéndose a Raquel: “Tú sabes para quién; tengo que pagar la cuota de incorporación”, causando risas en el estudio, en alusión a que se explayará del tema en un programa de conversación tipo “Podemos Hablar” u otro similar. En todo caso, el pasado fin de semana fue uno de los comensales de “La Divina Comida”.