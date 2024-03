“Les ha dado por llorar”: Jaime Vadell reacciona a los dichos de diversos actores en contra del gobierno de Gabriel Boric

El actor Jaime Vadell alzó la voz tras las críticas que ha recibido el actual Gobierno de Gabriel Boric de parte de sus colegas, en donde revelaban una supuesta falta de apoyo al mundo cultural.

En este contexto, es donde se viralizaron las declaraciones que el intérprete realizó a Radio Futuro a fines de febrero, mientras hablaba sobre su obra “No me dejen hablando solo”.

“Ha sido un exitazo absoluto y son temporadas cada vez más cortas”, planteó en el espacio Andrea Moletto. “No tan cortas, estamos desde abril”, aclaró el actor.

En ese momento, la animadora del espacio expuso: “Pero hay varios actores que nos han venido a llorar acá diciendo que las temporadas son cortas”.

Por su parte, Vadell no estuvo de acuerdo con estas palabras y aseguró que “a los colegas les ha dado por llorar. No hay que llorar”.

Ante estas declaraciones, el actor fue consultado sobre las críticas al mandato de Boric y aprovechó de compartir una reflexión al respecto.

“Si no hay colegios, ¿qué se va a estar pidiendo plata para hacer obras de teatro? Yo creo que eso es un despropósito. Es una desgracia, pero es un despropósito”, sostuvo.

Asimismo, se refirió a la opción sobre si Chile está en condiciones para que el arte sea financiado por el Estado: “No me atrevo a opinar, porque los colegas me van a matar si opino en contra de las subvenciones. Me van a acusar de que soy partidario de Milei y no soy partidario de Milei”, explicó.

Actualizó sus dichos

Aunque sus dichos no quedaron así, puesto que Vadell recordó sus dichos en la estación de radio en una nueva entrevista.

“El otro día te escuché en una radio diciendo que tus colegas actores son muy llorones”, le comentó el periodista Claudio Fariña.

“Yo hallo que son muy llorones, sí. Siempre están pidiendo que los mantenga el Estado, no tiene por qué ser eso. ¿Por qué el Estado va a mantener a los actores si el Estado no es capaz ni de mantener a los profesores? Esos hue... sí que son importantes”, argumentó Jaime.

“Los actores, completamente... Bueno, no quiero seguir hablando de eso porque me van a matar”, sentenció.