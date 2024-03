Publicación del video de Kate y William apuesta a terminar con la “locura de las redes sociales”

LONDRES (AP) — El príncipe William del Reino Unido y su esposa Kate Middleton fueron filmados en una tienda cerca de su casa en Windsor, reportó el diario The Sun. Son las primeras imágenes de la princesa de Gales desde que se sometió a una operación abdominal por una dolencia no especificada hace dos meses y a quien no se le vía desde fines de diciembre del año pasado.

El diario publicó un video corto el lunes en la noche que parecía mostrar a Kate y William sonriendo mientras caminaban juntos, cargando con las bolsas de la compra. Las imágenes fueron tomadas el sábado en Windsor, al oeste de Londres.

Kate retomaría su agenda oficial después de Pascua

“Catalina parecía feliz y relajada. Parecían felices de poder ir a una tienda y mezclarse” , dijo The Sun citando a Nelson Silva, a quien identificó como la persona que hizo la grabación.

La oficina de la pareja, el Palacio de Kensington, no realizó comentarios.

El Palacio apuntó a que Kate, de 42 años, retomará su agenda oficial después de Pascua. Es probable que sea luego de que sus hijos regresen a la escuela el 17 de abril.

The Sun busca aplacar los rumores sobre los príncipes de Gales

“¡Genial verte de nuevo, Kate!”, dijo el diario en su portada de este martes y apuntó que decidió publicar las imágenes “en un intento por poner fin a lo que Palacio ha llamado la ”locura de las redes sociales’”.

En torno a la salud de la princesa durante su ausencia han circulado especulaciones febriles y en algunos casos fantasiosas. Kensington no ha revelado más detalles, pero dijo que la operación no estaba relacionada con un cáncer.

El 10 de marzo los príncipes postearon una foto de Kate con sus hijos George, Charlotte y Louis con motivo del Día de la Madre en Reino Unido. Pero diversas agencias de noticias, incluida The Associated Press, se retractaron de su publicación por temores de que hubiese sido manipulada, lo que causó aún más conjeturas.

Kate explicó entonces en un comunicado que le gustaba “experimentar con la edición” y pidió disculpas por “cualquier confusión” que hubiese podido causar la imagen.