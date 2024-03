“Si fastidia bloqueen”: Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por su baile en redes

La presentadora Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores al mostrar su alegría mientras realizaba labores domésticas en su casa. A través de su popular cuenta de Instagram, seguida por más de 10 millones 400 mil personas, compartió un video en el que se la veía bailando salsa mientras limpiaba el piso de la sala de su vivienda.

La publicación desató una variedad de reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron halagos por su belleza y sencillez, así como críticas divididas, incluyendo comentarios como: “Ya cansa con lo mismo”; “Siempre tan sensual”; “Por qué no se pone a hacer algo más productivo”; “Yo también soy así al momento de limpiar”.

Ante la división de opiniones, Jessica Cediel decidió responder a través de un mensaje dirigido a sus seguidores. Destacó que, a pesar de ser una figura pública, no está exenta de realizar labores domésticas y disfrutar de actividades como el baile durante estas tareas. Enfatizó en que es natural que no todos estén de acuerdo con lo que comparte en sus redes sociales, pero su intención es mostrar aspectos de su vida que no suelen ser visibles en pantalla.

Aprovechando la oportunidad, Cediel aconsejó a sus seguidores a no involucrarse en discusiones innecesarias y no gastar energía en personas que no se lo merecen. Les instó a mantener la calma al responder o ignorar comentarios negativos, sugiriendo incluso bloquear a aquellos que no aporten positividad en sus vidas.

“Todos somos iguales y segundo tengan calma para responder o ignorar si es algo que realmente fastidia bloqueen, pero no contaminen su corazón con esa energía”, dijo Cediel.

Por otro lado, la presentadora continúa compartiendo contenido en sus redes sociales que cautiva a sus seguidores.

Además, está inmersa en nuevos proyectos después de su reciente participación en un concurso de baile en televisión internacional, una experiencia que describió como un sueño cumplido. Cediel sigue demostrando su versatilidad y talento, manteniendo su conexión con su audiencia a través de las plataformas digitales.