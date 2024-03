‘Última’, el golpe final de Shakira a Piqué en ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Shakira en pocos días lanzará a nivel mundial su más reciente producción discográfica que lleva por nombre ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con 16 temas completamente en español.

La barranquillera poco a poco fue liberando extractos de los ocho temas inéditos, pues los demás son los éxitos ya conocidos desde el 2022, en lo que ha revelado que se paseará por el género ranchero, pop, dance, afrobeat y retornará a sus raíces como lo son el rock y en especial a las baladas.

Recientemente publicó parte de la canción final del álbum que lleva por nombre ‘Ultima’ y que según sus palabras por poco no sale, ya que los plazos para completar el álbum se vencieron, pero que insistió en poderla terminar para incluirla.

“‘Última’ es otra balada en este álbum, además de ‘Acróstico’ que es la canción que le hice a mis hijos Milan y Sasha. Esta es una canción que la tenía ahí enquistada, y que la tenía que sacar cómo sea, y ya se habían acabo los plazos de entrega del álbum. Y fue así como un poco contra la voluntad de todos, porque ya no querían que hiciera más canciones” — Shakira

Tras el comentario de la cantante se escucha de fondo el ritmo de la canción con parte de la letra que desde ya está siendo la sensación en redes sociales, pues aseguran que será otro éxito para la barranquillera.

“Se nos perdió el amor a mitad de camino, cómo es que te cansaste de algo tan genuino, no, no, no trates de convencerme te lo pido, que ya está decidido, nos queda lo aprendido”, escucha en el video publicado por Shakira en el que además se lee “a buen entendedor”.

Shakira y ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ llegan este 22 de marzo

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ es el primer lanzamiento simultáneo de la cantante en vinilo y digital con cuatro portadas. El disco tiene cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro.

Cada una presenta un atributo. La esmeralda, confianza; el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad, y el diamante la fuerza y la resiliencia, tal como lo ha explicado la barranquillera en las redes sociales. El álbum traerá 16 temas de los cuales, ocho se conocen por ser sus últimos éxitos musicales.