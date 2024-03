“Una regalona total”: Eliana Albasetti conmueve con historia de cerdita que rescató de los incendios en Viña del Mar

Eliana Albasetti, la actriz argentina que en Chile ganó notoriedad hace más de una década gracias a su participación en realities como “Amor Ciego 2″, “Pelotón” o “1810″, es por estos días una reconocida y fervorosa defensora de los animales y en ese rol, hace pocas semanas rescató de los incendios de Viña del Mar a un grupo de gallinas, una perra llamada Josefina, y una cerdita que bautizó con el nombre Peppa.

Al igual que la cerdita de los dibujos animados, Eliana reconoce que su Peppita es tanto o más “maravillosa” que la famosa caricatura.

El amor nuevo de Eliana Albasetti

“Peppita andaba sola por todos lados y era muy difícil que aguantara”, sinceró en lun.com la actriz, quien a su vez reconoció que en sus labores de rescate y traslado al santuario de animales “no fue buena idea traer a Josefina porque atacó a Peppa”.

“Ella estuvo internada dos semanas, le dio una neumonía a raíz de todo esto y bajó su sistema inmune. El problema fue que no nos contaron la historia completa de Josefina. Ella tenía un pasado en el sur, donde no le daban comida y cazaba para sobrevivir. Ella es maravillosa pero no para el santuario”, cuenta Albasetti, muy impactada con el caso de Peppa.

“Peppita duerme con mis perritos, es un amor, si se cansa, se va a acostar y cuando preparo ensalada hace unos ruidos como diciendo ‘dame, dame’. Ellos son extremadamente inteligentes y es una regalona total. Ojalá la gente quisiera conocer más a estos animalitos por lo maravillosos que son”, señala la argentina.

“La fruta se la tengo que cortar y ama los duraznos. También le damos un suplemento y un suero de proteína vegetal. Yo siempre digo que estos bebés van a estar mejor con su mamá. Pero cuando se dan estas situaciones, uno trata de hacer el mejor papel posible. Lamentablemente, los animales que yo rescato, son separados de su madre a muy temprana edad”, reflexiona Eliana respecto del futuro para una cerda de dos meses, quien en los incendios de la región de Valparaíso quedó huérfana luego de la muerte de su madre.

De Josefina, la can que no logró adpatarse a la vida con Peppa, por estos días y según cuenta el medio nacional, se encuentra en la casa del adiestrador Jorge Aguilera, a la esperar de ser adoptada como una “perra de compañía”.

“La he ido a ver todas las semanas a Josefina. Ella es muy inteligente, camina al lado tuyo y te da la mano”, finalizó Albasetti.