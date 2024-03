“Y antes nos reíamos de Zamorano”: Tiago Correa se vuelve blanco de las burlas tras extraña forma de hablar en una entrevista

Hace un tiempo varios chilenos se han llenado de críticas tras cambiar su acento chileno mientras se encuentran en el extraño y ahora fue el turno de Tiago Correa.

El actor nacional se convirtió en blanco de las críticas tras hablar con extraño tono de voz en una entrevista en un medio mexicano, video que fue comentado en TikTok.

Asimismo, los usuarios compararon al intérprete con otros rostros que han protagonizado la misma escena, entre ellos Iván Zamorano, quien agarró un acento español cuando se fue a jugar al Real Madrid; también fue el caso de Belén Soto con su tono mexicano mientras estaba promocionando su libro en el país del tequila y de Ignacia Michelson, la chica reality que hasta el día de hoy habla igual que los vecinos de norteamérica.

Opiniones divididas

El diálogo se llevó a cabo durante fines de febrero, en donde se puede ver al actor dando sus impresiones tras su participación en la teleserie “El amor no tiene receta”.

En el video Tiago cambió forma de hablar y lo hizo tal y como sus nuevos colegas, con palabras típicas del país. Este hecho, claramente generó diversas reacciones en el mundo del internet.

“Y antes nos reíamos de Zamorano”; “Ni Belen Soto se atrevió a tanto”; “Este, hijole, no manches, ojalá le vaya bien padre jajajaja se pegó el show el Tiago Cinturón”; “Anda por ahí con la Michelson”; fueron algunas de las burlas.

Eso sí, hubo otras personas que aseguraron que estaba bien que se estuviera adaptando al mercado en el cual ahora trabajada y además, el actor lleva varios años viviendo en México.

“Eso es un actor real que es capaz de hablar con otros acentos hispanos”; “Por qué a la gente le duele tanto que otra persona adquiera un acento? Debe adaptarse al mercado. Éxito”; “Ya lleva 8 años en México. Imposible que no tenga ese acento”; fueron algunos comentarios en su defensa.