Acusan a Johnny Depp por insultar en la cara a una actriz

La actriz Lola Glaudini, conocida por ser parte del elenco principal de la aclamada serie de televisión, Criminal Minds, afirmó que en sus comienzo en la meca hollywoodense sufrió un episodio de violencia verbal por parte del famoso actor estadounidense, Johnny Depp.

Los actos de insultos se habrían generado en el set de grabación de la película “Blow”, la cual fue dirigida por Ted Demme y protagonizada por la española Penélope Cruz, que cuenta la cruda historia real de George Jung, un narcotraficante estadounidense miembro del Cartel de Medellín y considerado el mayor responsable de la importación de cocaína (del 85%) en Estados Unidos durante la década de 1970 y principios de la década de 1980.

Acusación

Johnny Depp volvió a estar en el foco de los principales medios de Hollywood, otra vez, por denuncias de actitudes violentas en un set de rodaje. Una actriz que trabajó con él hace 20 años lo acusó de haberla insultado y maltratado .

En una entrevista en el podcast Powerful Truth Angels, Glaudini declaró que el día que conoció Johnny Depp este la insultó en la cara porque ella tuvo un ataque de risa: “Me insultó en la cara”. La actriz agregó que fue el director de la película, Ted Demme, quien le dio la orden de reírse luego de que Depp dijera una palabra específica durante la toma que estaban grabando.