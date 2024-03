“El amor me ha sido esquivo”: Jordi Castell confirma estar viviendo “el duelo” al terminar su última relación sentimental

Jordi Castell reveló anoche en “Tal cual” el final de su más reciente relación sentimental, la que ratificó al afirmar a los conductores del programa que “estoy soltero otra vez”.

Fue en el inicio del espacio de conversación de TV+ donde el fotógrafo debió responder a las consultas que tanto Raquel Argandoña como José Miguel Viñuela le hicieron respecto de su estado sentimental.

“Pero no vamos a hablar de mí, Jordi, tú nos tienes muchas noticias”, inició Raquel, quien fue secundada en su interrogatorio a Castell por parte de Viñuela. “¿Sabís (sic)? Te he visto harto bien, tranquilo. Contento, aparte que te vai (sic) de viaje”.

El quiebre de Jordi Castell

Luego de tantas indirectas, y con Jordi contando del arreglo de su departamento y un viaje a Panamá, para hacer “una carpeta (de fotos)” con el objetivo de promover la cámara fotográfica de un smartphone del que como influencer de redes sociales es rostro comercial, el rostro de TV+ confesó que iría “solo, para distraerme porque, la verdad, el amor me ha sido esquivo”.

“Estoy soltero”, indicó Castell, quien tras revelar que “siempre hay culpas compartidas”, optó por seguir los consejos de Raquel y vivir íntimamente su “duelo” por la pérdida.

Jordi Castell. Fuente: Captura de pantalla del programa "Tal cual", del canal TV+.

“Tú has sido tan sabia y tan generosa, siempre que cuentas las cosas acá, por lo menos cuando vengo yo, que decís (sic) cosas que no te dai (sic) cuenta, pero son súper aplicables en la vida doméstica, sencilla y discreta que uno tiene. Y eso es, que hay que guardar duelo”, afirmó Castell, cuya revelación no tomó de sorpresa a Argandoña, quien aseguró haberle anticipado el desenlace de su última relación.

“Yo te lo advertí que esto no iba a durar, te lo dije. Yo se lo dije a nuestros amigos en su casa. Porque tú después de Viña vas a estar soltero”, cerró.

“Sí, me lo dijo”, sinceró el fotógrafo, que de todos no se tomó tan a mal su quiebre porque aseveró tener un plan de vida muy definido.

“Ahora, yo tengo una vida que funciona en forma autónoma, más allá de la persona con quien yo esté saliendo o no. Yo tengo un proyecto de vida, y toda la gente que me conoce sabe que mi foco está en Chiloé”, concluyó.