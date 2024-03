“Espero que ya tengas cuero chancho”: Denisse Campos se disculpó públicamente con su hermana Daniella tras grave acusación

Recientemente, Denisse Campos realizó desafortunadas declaraciones en medio del programa de YouTube “Miedos: piensa lo peor…multiplícalo por 13″, en donde aseguró que su hermana gemela, la periodista Daniella Campos intentó “robar” a su hijo.

Todo comenzó cuando la tarotista del espacio, Ivanna Palacios, abordó el tema de las energías opuestas entre Denisse y Daniella. En ese sentido, la médium aseguró que esta última “se lleva todos los golpes de las experiencias que debían ser compartidas”, utilizando como ejemplo la pérdida de su bebé.

Sin embargo, Denisse no estuvo de acuerdo, y enseguida declaró que “Para mí no es una persona buena, hay cosas que no puedo comentar en televisión, hay cosas que no se pueden decir”.

“No existe mucha piedad para personas que realmente se merecen otras cosas. Creo que lo que tiene ella, es un poquito lo que se merece”, indicó sobre su hermana, e incluso aseguró que “ella también quiso robarme a mi hijo”.

Si bien, más tarde intentó aclarar su comentario explicando que “En algún momento de su vida fue un traspié para ella y una envidia, no es que me quiso robar la guagua, que se la iba a llevar a otro país”, ahora decidió zanjar el asunto ofreciendo disculpas públicas a través de sus redes sociales.

¿Qué dijo al respecto?

Fue a través de su cuenta de Instagram que la hermana de la panelista de “Sígueme” expresó su arrepentimiento, no sin antes apuntar a los medios de comunicación: “No acostumbro mucho a hacer este tipo de cosas, pero antiguamente los periodistas abusaban un poco de los comentarios o del poder que tenían de transmitir algún tipo de noticias o informaciones que no tienen razón con la verdad”.

En ese sentido agregó: “Hoy por hoy nosotros tenemos esta plataforma para poder defendernos y en el fondo ser nosotros la primera fuente con la que podemos transmitirle a ustedes de qué se trata esto”.

Enseguida, aprovechó de dirigirse a su hermana, con quien no tiene ningún tipo de relación o contacto. “Bueno, este en vivo es especialmente, el motivo de el es para pedir unas disculpas públicas a mi hermana Daniella Campos por algunos comentarios que han sido totalmente fuera de lugar, fuera de contexto y de una ordinariez terrible, porque yo he tenido comunicación con algunos periodistas justamente y soy la primera fuente”, sostuvo.

“Sin embargo nosotros no estamos juntas y también quería pedir estas disculpas porque ya se están hablando de que quiso robarse a mi hijo y cosas por el estilo que ya corre una suerte ya de estupidez grande”, reconoció la mujer de 47 años.

A pesar de la polémica que envuelve a las gemelas, Denisse señaló con sinceridad: “Espero que Daniela acepte las disculpas porque esto no tiene mucho que ver, no tiene relación con nuestro alejamiento y tampoco tiene relación con ningún tipo de pelea que tengamos”.

“Tampoco se trata de agredir a las personas o inventar cosas que no son reales, ¿ya? Bueno, así que disculpa Danielita, espero que no te hayas sentido mal, espero que ya tengas cuero chancho y bueno, ella entiende también, ella siendo periodista, que a veces la gente hace lo que quiere con uno”, sentenció.

Revisa sus declaraciones: