Ex de Jordhy Thompson, Camila Sepúlveda anunció su pronto debut en OnlyFans: “En breve”

La ex de Jordhy Thompson, Camila Sepúlveda, sorprendió en las redes sociales tras anunciar su posible arribo a la plataforma OnlyFans. La joven, ex estudiante de Obstetricia respondió a una consulta de un seguidor, en que dejó entrever que podría debutar con contenido de pago.

Recordemos que Sepúlveda se hizo conocida públicamente luego de ser víctima de violencia física por parte de su expareja, el exjugador de Colo Colo Jordhy Thompson.

Fue en el año 2023 que el futbolista debió enfrentar las consecuencias legales de sus acciones, luego de agredir a su expareja, debió pagar una fianza de 100 millones de pesos, la que se saldó con la ayuda de su representante. Thompson se las arregló para salir del país y unirse al FC Orenburg en Rusia.

Por otro lado, Camila Sepúlveda ha permanecido en Chile, manteniendo una presencia activa en las redes sociales. Recientemente, anunció su próximo paso al responder a la consulta de un seguidor sobre la posibilidad de crear un perfil en OnlyFans, afirmando que “en breve, así que atentos...”.

Sepúlveda también abordó su situación sentimental, confirmando que no está en pareja. ”Sí, soltera, pero no considero que esté en mi mejor momento. Me falta arreglar unas cosas en mi vida y trabajar otras cosas en mí y ahí estaré en mi mejor momento...”, señaló en Instagram, sugiriendo un proceso de autorreflexión y crecimiento personal luego de la difícil relación con Thompson.

Mientras tanto, Thompson parece estar pasando por un período de ajuste en su carrera deportiva. Aunque actualmente juega en el FC Orenburg, se ha filtrado un video en el que expresa su deseo de regresar al equipo chileno Colo Colo. “¿Que vuelva al Colo? Que me llamen, que me llamen. Quiero mi revancha yo, quiero mi revancha gente, mi revancha”, declaró el futbolista en una de sus transmisiones en su cuenta personal de Instagram.