Grupo Frontera contó cómo es trabajar con Shakira y qué lección aprendieron de ella

Aumenta la expectativa por el nuevo álbum que Shakira lanzará este viernes, y mientras tanto, se siguen conociendo las anécdotas de la creación de esta producción musical titulada ‘Las mujeres ya no lloran’, donde la colombiana trabaja con la colaboración de varios artistas, entre ellos, Grupo Frontera.

Se trata de un álbum, donde la cantautora presenta distintos ritmos que van desde la balada, el pop, rock, rap y la música regional mexicana, por la cual ha mostrado gran gusto. En este último renglón se presenta con bandas como El Jefe y Grupo Frontera.

El tema que cantará con Grupo Frontera es ‘Entre paréntesis’ y aunque la cantante ya ha mostrado adelantos de varios temas, aún se desconoce cómo suena esta canción.

“Nuestra primera sesión con @grupofrontera de esta canción (Entre Paréntesis) Mi pequeño homenaje al género regional mexicano que tanto me gusta! México Las Mujeres Ya No Lloran”, escribió Shakira la semana pasada en sus redes como leyenda en una foto junto a Grupo Frontera.

Grupo Frontera y su experiencia con Shakira

Pero, ¿Cómo es trabajar con Shakira? En entrevista con el medio Tumúsicahoy, los integrantes de Grupo Frontera, quienes ya han trabajado con Peso Pluma y Bad Bunny, contaron cómo es trabajar con la famosa cantante.

Relataron que cuando supieron que iban a trabajar una canción con la barranquillera, se sintieron admirados debido a la gran trayectoria que ella tiene, pero esta misma experiencia también los intimidó por el poco tiempo de ellos en la música.

Expresaron que a pesar de la poca trayectoria de ellos como banda, Shakira los trató como a iguales, esmerada en el trabajo musical que iban a hacer.

“Todos tienen algo en común (Bad Bunny y otros con los que han trabajado) y es que son bien profesionales, así que cuando llegamos con ella, yo me imaginé que sería algo parecido. La diferencia fue que con Bad Bunny no tuvimos sesión de estudio, ni nada”, contaron.

Manifestaron su entusiasmo al ver que a Shakira le gustó su canción: “Grabando con Shakira nosotros estábamos en el estudio con ella. No sabíamos cómo iba a reaccionar con la canción, tuvimos que cambiar el tono un poco más alto por su voz y cuando yo la estaba grabando, ya al final de la canción terminada, yo volteo y ella estaba bailando, le estaba encantando la canción y nosotros: ‘No puede ser’”.

Uno de los miembros del Grupo Frontera refirió: “Es Shakira, ya sabes la trayectoria que tiene, no sabes qué esperar. Yo en lo personal, cuando íbamos en camino, yo iba como que no sabes cómo va a ser ella, porque nosotros que llevamos un año y medio en esto de la música, ir a trabajar con una persona así, no sabíamos qué esperar y verla a ella cómo nos recibió muy linda, nos puso bien emocionados, nos dio más ganas”.

Otro de los integrantes de la agrupación destacó que la gran lección que aprendieron de la colombiana, es que a pesar de todos sus éxitos y años de carrera, ella sigue trabajando con muchas ganas

“Es super super trabajadora. Nos enseñó una lección y es que con toda la trayectoria que tiene, ella todavía sigue con la misma mentalidad de trabajo, muy linda y muy trabajadora, es algo que a nosotros nos dio aire”.