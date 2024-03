“La gente puede creer o no”: Trinidad de la Noi despeja rumores sobre romance con medallista Panamericano Chileno

La modelo chilena Trinidad de la Noi ha salido al frente para abordar los persistentes rumores que la vinculan sentimentalmente con el destacado deportista nacional, Esteban Grimalt. Tras meses de especulaciones sobre su vida amorosa, De la Noi finalmente aclaró la situación en una entrevista exclusiva con Las Últimas Noticias (LUN).

En la entrevista que concedió, la modelo se centra en el reciente fin de su matrimonio con el ingeniero comercial Cristóbal González, a quien estuvo unida durante años antes de decidir poner fin a la relación debido a “proyectos de vida distintos”.

Sin embargo, en medio de las especulaciones sobre su vida amorosa post separación, surgieron informaciones que la relacionaban sentimentalmente con el talentoso jugador de vóleibol Esteban Grimalt, miembro de la selección nacional.

“Entiendo que inventen”

Ante estas conjeturas, Trinidad de la Noi decidió abordar directamente los rumores en una entrevista con radio ADN. “Yo entiendo que la gente invente cosas o hable de cosas y que aumente esta bola que corre. Creo que no lo hacen con mala intención”, expresó la modelo al inicio de la conversación.

Luego, aclaró que su relación con Grimalt está lejos de ser algo amoroso y que según dio a entender, serían solo amigos.

“A Esteban lo conozco, me cae muy bien, es muy buena onda”, desmintiendo así un romance entre ambos, al menos en el momento presente. “La gente puede creer o no creer, puede seguir alimentándose de los rumores, pero por ahora no ha pasado nada, no tengo nada con Esteban”, puntualizó jurando a los cuatro vientos que acá no pasa nada.

De todas maneras, sus declaraciones no dejan de llamar la atención en redes sociales, donde comentan el tema. Sin embargo, con estas palabras, Trinidad de la Noi intenta poner fin a las especulaciones sobre su vida sentimental, reafirmando que, a pesar de los rumores, su relación con Esteban Grimalt es simplemente una “buena onda”.