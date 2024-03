“La música no es para educar, la música es para hacer catarsis”: Mon Laferte defiende la letra de sus canciones y el contexto en el que se crean

“Aquí me puede matar todo mundo, pero yo no creo que debamos censurar la música”, con estas palabras la cantante chilena -que se nacionalizó mexicana-, Mon Laferte, respondió a una de las preguntas de la extensa entrevista que dio a la revista Rolling Stone, donde se refiere a la temática de las canciones y las letras que a veces pueden ser bastante explícitas.

En concreto, la consulta se refería a la letra de su canción “Préndele fuego” del disco Autopoietica, donde señala que “Si no te tengo, voy a matarte”, y apuntaba al ejemplo que podía generar en sus seguidores, especialmente en el contexto de la violencia en la pareja. En ese sentido, Mon Laferte indicó que se trata de una metáfora, pero reiteró que no es labor de la música educar, agregando que no está de acuerdo con censurar ciertas letras.

“Cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera con sus canciones, pero yo siento que el arte refleja lo que somos como sociedad. Así existen los narcocorridos, todas las canciones románticas del pasado que son supermega tóxicas, pero se escribían así en el contexto, y está bien”, dijo Mon Laferte.

En ese sentido agregó que “si le decimos a un artista, “Esto no lo puedes decir porque es un mal ejemplo”, pues dejamos de ser artistas. Creo que eso le toca a otra gente, no a los artistas, porque yo tengo que ser fiel a mí, a lo que yo siento, a lo que yo quiero expresar y eso no siempre le va caer bien a la gente, y puede ser totalmente políticamente incorrecto, y está bien”.

“Para educar existen otras formas...”

Finalmente apuntó sobre el mismo tema que “para educar existen otras formas, la música no es para educar, la música es para hacer catarsis, para escucharla, para divertirte, para ver un concierto, para gritar, para dedicarla, para sacar tu yo más profundo, ese que no compartes con nadie”.

En tanto, hacia el término de la conversación, la intérprete puntualizó que se encuentra en un momento muy feliz de su vida y que está aprendiendo a disfrutar más de las cosas presentes.

“Ahora siento que estoy aprendiendo a disfrutar bastante más el presente. Supongo que con yoga y con las meditaciones que uno empieza a hacer a los 40, de señora, han dado su fruto, porque si no te pones a hacer ejercicio, a meditar y alimentarte bien, ya no lo logras. Tienes que mantenerte saludable después de los 40, ya me di cuenta. Entonces sí creo que ha dado su fruto, estoy disfrutando bastante más mi presente”, cerró Mon Laferte.