“Me gustaba más la comida de...”: Participantes de “Tierra Brava” hicieron pebre a Dani Castro tras estar a punto de abandonar el reality

En el último capítulo de “Tierra Brava” se llevó a cabo un nuevo duelo de salvación, en donde Pamela Díaz se quedó con el primer lugar dejando a Nicolás Solabarrieta y a Dani Castro a un paso de abandonar la hacienda.

La prueba involucró una carrera con obstáculos, habilidad y agilidad, fue complicada para los tres participantes, principalmente a la hora de encontrar una herradura escondida en varias cajas con aserrín.

El peor tiempo fue el de la exMaster Chef, convirtiéndose automáticamente en la primera duelista. Acto seguido, Sergio Lagos anunció que Nicolás obtuvo el segundo lugar mientras que “La Fiera” se coronó como la ganadora, con cerca de un minuto de distancia de Solabarrieta.

“Valió la pena dejar de fumar. Era algo que me tenía motivada. Yo siempre quiero quedar con la gente que quiero y que me cae bien, por eso me daría lata que se fuera Dani o en Nico. La cabeza se me arregló un poco después de lo que pasó en la anterior competencia, porque no quiero que me vean como una débil. ‘People’, aquí va de nuevo con todo ‘La Fiera’”, manifestó Pamela.

“Es una situación incómoda para mí porque me voy con Dani. Pero que me vean competir mis compañeros no me incomoda, sólo hay que pensar en ganar”, indicó por su parte Solabarrieta.

Los comentarios de sus compañeros

Tras los inesperados resultados de la competencia, Luis Mateucci, Fabio Agostini y Botota Fox dieron sus primeras impresiones.

En primera instancia, el argentino se lanzó contra Solabarrieta: “A Nico le ganó Longton y la Pamela, o sea que no puede ni hablar”, comentó. A lo que español agregó: “Pobre Nico, todo lo que p… porque nominamos a Guarén. Y mañana tiene que decapitar a la ‘Guapirulis’”.

En esa línea, hablaron sobre la posible eliminación de Dani Castro, puesto que si ella abandona el reality nadie preparará galletas, pan y pizzas.

Sin embargo, a Luis no le molestó esta situación, de hecho confesó que: “Aparte que no eran ricas, hay que ser sincero. No es de cahuinero, pero las de Max eran más ricas”, opinó Luis.

“Sí. Me gustaba más la comida de Max”, concordó Agostini.