“Me siento en condiciones para llegar a una posible final”: Raimundo Cerda se refirió a su posible participación en el reality “Ganar o Servir”

Desde que se confirmó el nuevo reality de Canal 13 “Ganar o Servir”, se han ido filtrando varios de los rostros que formaran parte de la nueva apuesta de la señal, entre ellos suena el nombre de Raimundo Cerda.

Cabe recordar que el joven de 24 años se hizo conocido por su polémica participación en la versión chilena de “Gran Hermano”.

Ahora, el ingeniero se refirió a su posible ingreso al nuevo programa: “Lo que es la competencia, siempre me ha gustado. De chico que hago deporte, incluso estuve todo el verano preparándome para la pelea de boxeo. Me encuentro en condiciones óptimas para meterme a algo de competencias, y sería algo entretenido y distinto”, aseguró de entrada en una conversación con Página 7.

Asimismo, Cerda se mostró abierto en darle una nueva oportunidad a un reality, sin embargo, dio a entender que aún no puede afirmar su ingreso.

“Todavía no se sabe nada, entonces vamos a estar a la espera. Si sale todo bien, me siento en condiciones óptimas para llegar a una posible final”.

Sobre qué haría distinto dentro del encierro, aseguró que su paso por “Gran Hermano” lo ayudó a tomarse las cosas con calma. “No es algo de vida o muerte, me preocupé de pasarlo bien. Aplicaría un poco lo mismo en este reality si es que llegara a entrar”, sostuvo.

Pangal: su mayor competencia

Posteriormente fue consultado sobre la participación de Pangal Andrade en “Ganar o Servir”, puesto que es uno de los competidores más fuertes y podría ser su mayor oponente en los duelos.

“Algo he escuchado, no lo conocía. Antes no veía tele ni reality, aunque no me creas. Conocía más a los protagonistas de los realities, los que eran más nombrados en redes”, contó Cerda, dando a entender que no tenía conocimiento de las habilidades del deportista.

Finalmente, Raimundo mencionó que “si llego a entrar, sería un competidor fuerte, me gusta la competencia”.