Valentina revelará una cruda parte de la verdad que entristecerá a Sofía en “Generación 98″

Una cruda parte de la verdad será revelada por Valentina a Sofía en “Generación 98″, dejando a la adolescente profundamente desconsolada.

Ello ocurrira dado que el rol de Amanda Silva no creyó que la carta recibida fuera escrita por su madre y, luego de pelearse con Jacinta, tendrá una conversación muy directa con la esposa de Juan José en el episodio 162, al cual accedió Página 7 a través de Mega Go.

Cabe recordar que el personaje de María Gracia Omegna ideó un nuevo plan para ocultar el homicidio involuntario de Alicia, consistente en redactar una misiva en computador haciéndose pasar por la que fuera amante de su marido.

“Tu mamá no va a volver”

No obstante, tras el altercado con la hija mayor del matrimonio católico, “Sofi” le planteará que no le convence que la epístola haya sido enviada por el rol de Lorena Capetillo.

“Si no te la escribió tu mamá, ¿quién más va a ser?”, le señala la amiga de Javiera, a lo que la joven replica “Dime tú”.

“Yo sé que hay algo que no me están contando. ¿Dónde está mi mamá y por qué no me viene a buscar?”, le exige saber con voz decidida.

Frente a esta actitud, Valentina opta por revelar una cruda parte de la verdad a Sofía. “Tu mamá no va a volver, ni hoy, ni mañana, ni nunca”, contará sin pelos en la lengua.

“¿Por qué? ¿Le pasó algo?”, quiere saber la hija de Alicia, sumamente preocupada por la confesión “como balde de agua fría” que le cuenta la mujer.

No obstante, la esposa de “Juanjo” prefiere regresar a la versión falsa que habían construido con su marido en un inicio y le afrimó que se debía a la grave enfermedad que sufre su madre.

“Ella no está capacitada para cuidarte. Nosotros decidimos que queríamos contarte esto de a poco”, manifiesta.

“No todas las personas tienen la posibilidad de estar con una familia bien constituida. Nosotros vamos a hacer lo posible para acompañarte. Hay que aceptar que las cosas nunca más van a ser como antes”, argumenta el personaje de María Gracia Omegna.