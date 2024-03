“Viven toda su vida en función del dinero”: Paula Pavic criticó a las personas asalariadas por “vender su tiempo”

La exesposa de Marcelo Ríos y coach, Paula Pavic, generó un debate después de soltar una cuestionada frase en su cuenta de Instagram. Hace tres días ella escribió en una imagen de ella, “un salario es la droga que te da el sistema para olvidarte de tus sueños”.

Esto no paró ahí, ya que en la descripción de la publicación ella ahondó en su punto. “Este mensaje ofenderá a todos quienes no están dispuestos a trabajar duro por sus sueños sin recibir nada a cambio en un principio”, comenzó.

“Los que están recibiendo un sueldo (temporalmente) porque están trabajando para alguien (para cubrir sus necesidades básicas, mientras trabajan en sus sueños) entenderán el mensaje. Si no estás trabajando en tus sueños, estás trabajando por los sueños de alguien más, no hay otra opción”, cerró.

Las críticas no se demoraron en llegar, y le comentaron a Paula: “Dicho por alguien que vive de la pensión millonaria del ex marido. Bravo”; “es muy fácil decirlo mientras tengas solvencia económica, ya sea heredada o debido a pensiones recibidas de parte de terceros, pero la mayoría de las personas de este país, sin salario no comen, sin alimento no hay vida, y sin vida no hay sueños. Otra alternativa es vivir de actos delictivos, en ese caso no hay salario”, entre otras respuestas del mismo índole que recibió.

Y siguió su “reflexión”...

Por esto, Paula Pavic realizó un live el día de ayer para responder a todas las personas que la increparon tras esta polémica frase. Sin dejar de provocar, ella tituló al video como “Live de indignación con la gente que está en modo víctima, que se ofendió con mi post del salario/sueldo”.

Ella señaló que estaba impactada por los comentarios indignados tras su publicación. Paula afirmó que ellos no entendieron su punto, y cree que se sienten atacados y ofendidos por el tema. “Mi intención fue poner incómoda a la gente que se siente cómoda en su situación de empleado”, partió.

“Si se ponen incómodos, significa que no les gusta su situación, pero dicen ‘que les gusta, que es lo que hay, que hay que acomodarse, que no hay otra opción’. Se acomodan a eso y de eso no salen”, añadió.

“De acuerdo a mi perspectiva, hay una variedad gigante de oportunidades, de hacer negocios para generar ingresos. Yo nunca dije en ese post que no hay que trabajar ni generar ingresos. La gente cree que un salario y un sueldo es la única forma de generar dinero, y el dinero no es algo que se crea, es un intercambio, una energía”, continuó.

“La gente que tiene un salario lo tiene porque está cambiando su tiempo, que es el recurso más importante, por dinero (...) Viven toda su vida en función del dinero, porque están entregando todo su tiempo que tienen para disfrutar en la vida y lo están cambian por dinero”, dijo Paula.

“Después dicen que el que sí está viviendo la vida, lo que sí están disfrutando la vida, son personas materialistas, cuando al final son las que menos les importa el dinero, no están viviendo en función del dinero todos los días como las personas que lo están cambiando por lo más importante que tiene, el tiempo. Eso es lo que me enferma y me da tanta impotencia”, sentenció.

“Yo siento más impotencia que ustedes mismos que están trabajando y perdiendo su tiempo, lo están vendiendo (...) Lo más fácil, lo más básico es ni siquiera preocuparse por el dinero. Está todo al revés, me da una impotencia terrible”, cerró.