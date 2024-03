“Yo no soy la nana”: Daniela Aránguiz no aguantó las actitudes de Gabrieli Moreira y la trató de “cochina”

Daniela Aránguiz nuevamente se enfrascará en una discusión en “Tierra Brava”, y es que al parecer la rostro de la farándula no aguanta que nada esté sucio en la hacienda y no tiene miedo en reclamar cuando uno de sus compañeros no es higiénico.

Según se puede ver en el adelanto del nuevo capítulo del reality de Canal 13, en esta ocasión, la participante se lanzará en contra de Gabrieli Moreira por ensuciar el baño recién limpiado, provocando una fuerte pelea entre ambas.

“Está limpio el baño, lo acabo de trapear, ¿te puedes esperar a que se seque?”, preguntará Aránguiz a Gabrieli, pero a la brasileña no le importará nada y dejó la huella de sus chalas en el piso recién lavado.

“Aprovecha de pasar el pañito antes de irte si dejaste sucio con tus pies porque recién limpié (...) Yo no soy la nana”, le aclaró la exchica Mekano. A lo que Gabrieli le respondió que ella igual limpiaba la cocina todas las noches y no le reclamaba a nadie por esta acción.

La venganza de Gabrieli

Eso sí, la discusión entre ambas jugadoras no quedó ahí, puesto que la brasileña y la exchica Mekano fueron más allá de las palabras y tomaron acción de la peor manera.

“Mis cosas no... Cochina de m... Shhh (la hace callar)... Dejó todas sus patas marcadas”, reclamó nuevamente Aránguiz mientras pasaba nuevamente el trapo donde había pisado Gabrieli.

Acto seguido, Daniela esparció la mugre en el espacio donde duerme la brasileña, específicamente en su cama y en el piso.

Tras darse cuenta de esta situación, Moreira actuó de la misma manera y lanzó basura con polvo a la cama de Daniela, dejando cochino el espacio personal de la rostro de la farándula.

“Qué pelotuda... Qué tonta (Daniela)”, expresó Gabrieli mientras cobraba su venganza.