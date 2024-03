Dan Schneider se disculpó por su comportamiento en Nickelodeon y respondió a las acusaciones de abuso

Dan Schneider reapareció para ofrecer una disculpa por la forma en cómo se comportó mientras producía programas infantiles y juveniles para la cadena Nickelodeon.

El productor estuvo detrás de varios éxitos como “Drake & Josh”, “The Amanda Show”, “iCarly”, “Zoey 101″, “Victorious”, etc., y en todas ellas han coincidido las acusaciones de ambiente laboral tóxico, comportamiento inapropiado, acoso y abuso sexual.

Ahora que reapareció Dan Schneider para disculparse, estoy más convencido de lo que dije hace poco: si actores, directores, guionistas y productores menores seguían trabajando bajo pseudónimos luego de su registro como agresores sexuales, alguien tan importante como Dan también. pic.twitter.com/MAcfyq8jfx — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) March 21, 2024

Sin embargo, esas acusaciones solo eran consideradas especulaciones, hasta que algunas exestrellas infantiles empezaron a alzar la voz y se acabó por confirmar en la serie documental de Investigation Discovery, “l Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”.

Dan Schneider le ofrece una disculpa a todas las personas a las que ofendió, humilló o incomodó

A través de un video de 19 minutos de duración y publicado en el canal de YouTube de BooG!e, quien interpretó a T-Bo en “iCarly”, Dan Schneider ofrece una larga disculpa por sus acciones.

Las cosas se están poniendo serias para Dan Schneider, el mega productor de Nickelodeon que está siendo el enfoque de la explosiva serie documental Quiet on Set.



Se han revelado varias cosas escandalosas. Abro hilo (🧵) pic.twitter.com/yBlkBGj9C9 — Miguel Araiza (@miguelaraizac) March 19, 2024

“Las últimas noches han sido muy difíciles (...) Asumo mis comportamientos pasados, algunos de ellos vergonzosos y de los que me arrepiento profundamente. Y sí les debo una enorme disculpa a algunas personas”, expresó el productor.

Dan Schneider agregó que no hay excusa alguna por todas las cosas que hizo en los diferentes sets de grabación, como decir chistes inapropiados frente a los jóvenes o de incorporarlos a algunas series, aunque aclaró que nunca tuvo la intención de añadir tantos comentarios de doble sentido, pero si las personas lo consideran inapropiado, está de acuerdo en que se eliminen.

También ofrece una disculpa a las escritoras a las que les pedía que le hicieran masajes de pies y a todos aquellos que tuvieron que presenciarlo. Sobre el tema del abuso sexual que sufrió Drake Bell, asegura que cuando el actor se lo contó, se sintió devastado y le dijo que siempre contaría con él.

Dan Schneider asumió parte de la culpa de sus acciones y promete haber cambiado y mejorado, sin embargo, muchos consideran que solo ofreció disculpas porque se sintió presionado a hacerlo debido a la serie documental.