Dani Castro v/s Nicolás Solabarrieta: conoce al nuevo eliminado de “Tierra Brava”

Durante el nuevo capítulo de “Tierra Brava” se llevó a cabo un intenso duelo de eliminación entre Daniela Castro y Nicolás Solabarrieta, en donde uno de los dos tuvo que abandonar para siempre la competencia del reality de Canal 13.

“Si no me quedo, se queda Nico que es increíble. Voy a dar lo mejor de mí siempre”, aseguró la cocinera antes del duelo. Por su parte, el hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta expresó: “Yo siempre respeto mucho las competencias. Si gano me va a dar tristeza que se vaya Dani”, comentó.

En esta ocasión, la competencia consistió en cargar sacos y colocarlos en un balancín evitando que estos se caigan y queden en equilibrio. En este sentido, es donde la exMaster Chef tuvo varias dificultades desde el principio con el balancín, e inevitablemente, Nico tomó la delantera y terminó siendo quien encendió la antorcha.

La despedida de Daniela

Tras terminar la prueba, Solabarrieta esperó arriba a su amiga, se abrazaron, y con eso la cocinera se convirtió en la nueva eliminada de “Tierra Brava”.

“Me sentí bien, sentí el apoyo de mis compañeros. Afuera está Uriel, quiero verlo, conocer nuestros mundos distintos, me encanta que seamos distintos. Quiero cuidarlo y no repetir errores que cometí en otras relaciones”, indicó Dani al despedirse de sus compañeros y compañeras, dando a entender que está ansiosa de reencontrarse con el cantante urbano, quien también formó parte del encierro de Canal 13.

Acto seguido, todos le dijeron buenas palabras a la cocinera, incluso Luis y Daniela Aránguiz, con quien tuvo un fuerte conflicto durante los primeros días de la exchica Mekano en la hacienda.

“Todas las discusiones que vivimos adentro, si algo te dolió te pido perdón, porque el encierro a veces saca cosas que no son tan importantes. Eres la tremenda mina”, le aseguró la rostro de farándula.