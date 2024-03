“Le hago dos comentarios y la dejo llorando”: Pamela Díaz lanzó fuerte amenaza a Gabrieli Moreira por culpa de Fabio Agostini

En el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Pamela Díaz lanzó una fuerte amenaza en contra de Gabrieli Moreira, esto luego de que Fabio Agostini molestara a uno de sus amigos dentro del encierro.

Todo comenzó cuando “La Fiera” decidió interrumpir a la pareja mientras se encontraban una actividad de baile, hecho que causó la molestia del español a tal punto que empezó a molestar a una de los seres más queridos de ella, hablamos de Jhonatan Mujica.

“Te quedas sin asistente. ¿Quién te va a atar los cordones ahora? Te vas a quedar solita”, le manifestó Fabio, en referencia al duelo que lo enfrentará con el modelo en el próximo capítulo.

Estas palabras molestaron a Pamela Díaz, quien encaró a Agostini y le comentó que desde que llegó su expareja, Gabrieli, se le ve más feo e infeliz.

“Yo te tenía más feliz, te tenía como la Shakira, más bonito”, comentó la rostro de farándula.

La amenaza de Pamela

Tras la insistencia de Fabio, “La Fiera” sacó las garras y amenazó al español: “¿Quieres que te moleste a la Chuchuca? Porque le hago dos comentarios y la dejo llorando. Molestemos a la Chuchuka y se ca** entero”, afirmó.

Posteriormente, Pamela se dirigió a la cocina y le lanzó una dura advertencia a la brasileña: “Chuchuka mañana me toca contigo, no te voy a dejar tranquila. Por culpa de tu ex mañana te tengo un lindo día”, dijo con ironía.

Por su parte, Gabrieli no le siguió mucho el juego y le preguntó a Pamela el motivo detrás de sus dichos, los cuales la dejaron descolocada porque ella no estaba metida en el conflicto.

“Porque él molestó a Jhonatan y yo me voy a desquitar contigo, como él no te cuida, no es mi problema”, le explicó Díaz, haciendo alusión a su fallida relación.