“Los princesos abundan, anótalo”: mamá de Eskarcita revela las sorpresas que se ha llevado al ingresar a Tinder y otras App de citas

Valeska Almonacid, la joven madre de 38 años de Scarlette Gálvez, una de las tres finalistas del reality “Gran Hermano”, de CHV, cuenta que hace medio año puso fin a su más reciente relación sentimental.

Desde entonces, y según relató este jueves en un medio de circulación nacional, decidió descargar una serie de aplicaciones de citas, entre ellas Tinder y Bumble, con las cuales indica que si bien no espera encontrar el amor verdadero, sí las utiliza para “conocer personas” y “pasarlo bien” luego de sus ajetreadas labores como manicurista y propietaria de un local de belleza en la comuna de Providencia.

La experiencia de Valeska con Tinder y Bumble

“No bajé las aplicaciones porque estuviera en busca del amor, para nada. De hecho en mi perfil está escrito que estoy en busca de conocer personas. Es para pasarlo bien, un rato; no es para conocerse, enamorarse y casarse. Todos conocemos estas aplicaciones y sabemos para qué sirven”, cuenta en lun.com la mamá de Scarlette, quien reconoce que ella misma es quien se encarga de hacer el filtro de potenciales candidatos a citas.

Yo soy chapada a la antigua: si tiene interés en mí y me quiere conocer, que me invite — Valeska Almonacid

“El filtro final lo hago yo, por ejemplo en Bumble yo elijo con quién hablar y en Tinder con quién tener un chat si se hace match (dar me gusta a un perfil y que ese perfil te elija también). Lo primero es que tiene que ser guapísimo, interesante, inteligente; esos son mis filtros más que el tema de la edad, que para mí no es un problema”, dice Valeska, a la fecha, con más decepciones que aciertos en las plataformas.

Eskarcita Fuente: Instagram

“Por Tinder no he tenido ninguna, pero tuve una cita por Bumble y ni te digo. Fuimos al bar De la Ostia y fue fomísimo. Me divierto mucho más conmigo misma, pucha el hombre para fome. Es que si no me hacen reír estamos mal. Después de como media hora tuve que llamar a la Skar, que estaba cerca, para que me fuera a buscar”, reconoce.

“Aunque la salida sea un fiasco, no la pago. La puedo hacer más cortita, me voy y no me alcanzo a tomar el trago. Yo soy chapada a la antigua: si tiene interés en mí y me quiere conocer, que me invite. No me voy a estar pagando yo, para eso salgo con mis amigas. Yo no pago las salidas. Los hombres ya no son como los de antes”, indica la emprendedora de belleza, quien no duda en calificar de “princesos” a una buena parte de hombres que utilizan estas aplicaciones.

Está difícil porque el hombre que resuelve está en extinción — Valeska Almonacid

“Los princesos abundan, anótalo. Los princesos son los que te hablan de la alineación de chacras, son sensibles, necesitan tener compañía para sentirse cobijados. No ha sido una cosa muy entretenida encontrarse en aplicaciones con este tipo de perfil. También están esos que se creen empoderados, que son del dejemos fluir, pero en realidad quieren todo”, sinceró.

“Está difícil porque el hombre que resuelve está en extinción. A las mujeres nos dijeron, en esto del feminismo, que podíamos hacer todo y es cierto, podemos, peor nos fuimos masculinizando y fue como que los hombres dijeron: ‘Ya, cabras, ustedes pueden hacerlo todo, nosotros nos cobijamos un rato en ustedes’. Pero uno también quiere una pareja, un hombre funcional que resuelva”, finalizó.