Max Collao se defiende tras entrevista a Rubén de Gran Hermano y niega “lavado de imagen”: “Soy periodista, estudié cinco años para hacer la pega”

“Si no nos pidieron consentimiento, era porque nada pasó. Yo no iba con otras intenciones”, fue parte de lo que hace unos días dijo el exparticipante de Gran Hermano Chile, Rubén Gutiérrez, en una comentada entrevista que le hizo el periodista Max Collao en su programa MaxStage, la que según indicó el propio comunicador, le ha traído problemas y “mucho hate” en redes sociales.

Tanto ha sido el revuelo que causó la entrevista, que Max Collao tuvo que explicar que su intención jamás fue hacer un “lavado de imagen” del excarabinero -que fue expulsado del reality show de Chilevisión luego que su compañera Scarlette Gálvez lo acusara de tocarla sin su consentimiento mientras dormía- sino que solo tener la versión de Rubén sobre lo ocurrido.

Max Collao Periodista se defendió de la entrevista a Rubén Gutiérrez

En conversación con el programa “No es lo mismo” de Tevex, el periodista contó que ha recibido bastante hate en redes sociales y que no se ha quedado solo en él, sino que también ha permeado a su círculo cercano como su esposa.

Max Collao se defiende de las críticas

“Yo estoy baleado por todos lados, osea ‘soy lo peor’, le hablan a mi señora y le dicen ‘¿Por qué estás con él? Retírate antes de que seas maltratada porque le da pantalla a un abusador’”, dijo Collao, agregando que para él era obvio que tenía que darle un espacio a Rubén Gutiérrez para saber su parte de la historia.

“Soy periodista, si los otros medios no han sido capaces de hacer el trabajo, no es mi problema” — Max Collao sobre polémica entrevista a Rubén Gutiérrez

“Yo soy periodista, viejo, estudié cinco años para hacer la pega, si lo otros medios no han sido capaces de hacer el trabajo que tenemos que hacer, ese ya no es mi problema”, agregó Max Collao sobre la entrevista al exGran Hermano.

Sobre el caso, añadió que “tuve que explicar a toda la gente en redes sociales que ‘esto no es un lavado de imagen, no es para refutar, no es para hacer algo controversial con respecto a lo que le pasó a Scarlette, muy por el contrario, son los hechos según Rubén Gutiérrez”.

