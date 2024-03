“Me dan ganas de invitarla a comer unas cazuelas”: Cami fue víctima de desubicado comentario y sus fanáticos saltaron en su defensa

La cantante Cami fue víctima de un desubicado comentario de parte de varios cibernautas y sus fanáticos tuvieron que salir en su defensa mediante las redes sociales.

Todo comenzó cuando la cantante subió un registro de lo que fue su presentación en la versión chilena de Lollapalooza 2024, en donde conquistó al público de todas las edades con su voz y un show de alta calidad.

En la publicación de su cuenta de Instagram, se ve como la intérprete de “Abrázame” utilizó un outfit totalmente negro para presentarse en el escenario, el cual consistió en un traje con detalles de malla con cuerina, y también contaba con un gran escote.

“Gracias a todos por el amor al show de ANNA en Lollapalooza Chile, libertad en mi piel dijo ganadora”, escribió Cami en el post.

La defensa de sus seguidores

Sin embargo, algunos usuarios no se fijaron en el desplante y en la propuesta que realizó la cantante, sino destacaron su aspecto físico.

“Me dan ganas de invitar a Cami a comer unas cazuelas .. igual tiene una gran voz”; “Que delgadez más grande que le pasó a Camila”; fueron algunas de los desatinados comentarios.

Sin embargo sus seguidores y seguidoras no dejaron pasar esta situación, puesto que algunos sacaron sus garras para defender a la artista nacional.

“Repitan conmigo: EN 2024 NO SE HABLA DEL CUERPO AJENO! Tan difícil es de entender?”; “Gente preocupada del cuerpo y el cabello ajeno. Tremenda Cami, talentosa y sobre todo bella”; “¿Por qué opinar del cuerpo ajeno?”; “Grave es que opines de algo que ella no ha pedido, tu no sabes porque ella es así (...) El gusto de hacer comentarios vintage en pleno 2024″; saltaron los cibernautas, destacando que jamás hay que opinar sobre el aspecto físico de las personas puesto que no sabes las consecuencias que puede traer a su salud mental.