Naya Fácil enterró cualquier posibilidad de reconciliación con Botota Fox: “Es una de las personas menos reales...”

La querida joven que la rompe en redes sociales, Naya Fácil, puso fin al misterio y decidió que iba a entrar al reality “¿Ganar o servir?”, tras consultarle a sus “facilines” que sí querían que entrara. La joven puso en duda su participación, a pesar de que ya había firmado el contrato con Canal 13 e incluso grabó el material promocional que sale en comerciales y empapela diversas micros de la capital.

Por esto, nuevamente le pidió ayuda a sus seguidores, una para que la defiendan en caso de que la funen, y dos para que le aconsejaran con quién debía relacionarse en el reality, de acuerdo a lo información que se maneja de los otros participantes. Ella abrió una caja de respuesta en sus historias, y los facilines comenzaron a recomendar.

La primera recomendación fue clara, “mántente lo más lejos posible de ese Bototo”, y Naya Fácil tranquilizó a todos se seguidores. “Vamos a tener que convivir y todo. Bacán si me llega a pedir disculpas, pero hasta ahí. Creo que es una de las personas menos reales, tengo cero interés en interactuar ni nada”, comenzó.

“Reitero, vamos a tener que convivir y todo, si me pide disculpas bacán, te las acepto, cualquiera tiene el derecho a equivocarse, pero hasta ahí. Amigos no somos, con suerte conocidos y si es que. Yo soy de una pura línea, no sé qué va a pasar dentro, pero no me olvido de lo que pasó afuera”, dijo la joven.

“Si hay que competir juntos, estar en el mismo grupo juntos, bacán, yo sé separar las cosas, pero amigos no”, aclaró Naya para evitr confusión si es que ven que existe un trato más llevadora entre ellas dos.

“No sé qué va a pasar dentro, pero no me olvido de lo que pasó afuera”, aseguró Naya Fácil.

La grabación del comercial

En seguida, Naya contestó a otra de las inquietudes que le han manifestado sus “facilines” tras ver los spots publicitarios que tuvo que grabar con el transformista. “Chiquillos, yo no sabía que tenía que grabar con ninguno de los dos. El Coca Mendoza un 7, de verdad que es una persona la raja. Conversamos, nos reímos, me aconsejó”, puntualizó.

“Pero con la otra persona (Botota Fox), tuve que grabar por parte del contrato, me dijeron que tenía que grabar con dos participantes, tú no sabes quiénes son. Yo cuando llegué sabía quién era, yo dije ‘ya estoy acá', había un grupo, una producción y había que darle, pero bueno onda...”, cerró Naya Fácil.