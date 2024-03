“No saben lo que significa esto para mí”: Belén Mora se convirtió en la flamante ganadora de “Top Chef Vip”

Durante la noche de este miércoles se llevó a cabo la gran final de “Top Chef Vip”, en el cual Gianella Marengo, Belén Mora y Alonso Quintero compitieron para coronarse como ganador del espacio y llevarse 30 millones de pesos.

Luego de cuarenta capítulos y una estresante competencia, la comediante fue escogida por Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast como la mejor aspirante del programa de CHV.

En esta oportunidad, la prueba para definir al gran triunfador era realizar un menú de tres tiempos, en solo tres horas. Luego de las dos horas, los participantes tuvieron que presentar entradas, el plato de fondo treinta minutos después y el postre al final.

Belén decidió realizar un menú que representaba un recorrido por la región de Magallanes, el cual logró cautivar a los exigentes chefs y la llenaron de halagos.

Las palabras de Belenaza

Tras dar a conocer su título como ganadora de “Top Chef Vip”, Mora recibió el cariño de todos sus compañeros de programa, quienes saltaron de alegría y la dieron un gran abrazo en grupo.

Por su parte, la comediante expresó: “Ay, no saben lo que significa esto para mí, es un sueño, yo sé que es súper cliché lo que voy a decir, pero es un sueño, estoy muy agradecida de que me hayan llamado para este proyecto”, fueron las primeras palabras de la

Además, tuvo palabras para su esposo Toto Acuña, “Toto, gracias por apañar, por ser el mejor papá que mis hijos pudieran tener, sin ti no podría haber estado para acá. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción gastronómica, a todo el equipo que está allá atrás y a los chefs por todos los consejos que nos dieron. Me lo llevo en el corazón y en el culo me llevo el chequecito”, agregó.

“Me lo merezco (...) No voy a cocinar en al menos dos semanas”, sentenció.