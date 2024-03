Savka Pollak tras recibir compensación por deuda de pensión de alimentos: “Es súper difícil”

A través de su cuenta de Instagram, Savka Pollak dio a conocer una muy buena noticia: luego de 10 años recibió una compensación por la deuda de pensión de alimentos, beneficio que le fue otorgado en virtud de la nueva legislación.

“Uno va perdiendo la fe en el camino. ¿Cuál es la solución si en seis meses no pasa nada, un año y lo mismo?”, indicó acerca del estado de ánimo que mantenía al constatar que el padre de sus hijos no respondía con su deber, en conversación con Página 7.

“Cuando pones apremios, cuando el abogado te dice que no hay nada que hacer. La mayoría de las madres lo que hacemos es desistir”, añadió.

La conductora televisiva subrayó que “es súper difícil remarla con esta incertidumbre de no saber qué va a pasar. Las mamás queremos lo mejor para nuestros niños, por lo que terminamos trabajando más, esforzándonos más y, por su puesto, deteriorando nuestras calidades de vida”.

Deuda histórica con las madres de Chile

“Esto no se trata de un poco más o menos de plata, se trata de abusar de las vidas de un montón de mujeres que no se embarazaron solas. Y cuando una de las dos partes falla, da lo mismo dónde vivas, no hay bolsillo que aguante”, señaló a modo de denuncia social.

Savka comentó que, de acuerdo con sus cálculos, la compensación alcanzó a cubrir alrededor de cuatro de los 10 años de deuda que corresponden por las pensiones de sus dos hijos: Matías y Maximiliano.

“A veces se siente como que te llegó un bono... esto no es un bono, es una deuda histórica que se tiene con las madres de Chile. Yo tengo una causa judicializada hace 10 años, pero hay mujeres que nunca lo hacen, mujeres que se murieron criando sola, sin ningún tipo de ayuda”, enfatizó.

En este sentido, explicó que “lo más importante que pude hacer con esto fue salir de las deudas. No quiero meterme en deudas de nuevo, por supuesto, pero si tengo que endeudarme de nuevo, tendré que hacerlo”.

“Durante estos 10 años perdí mi capacidad de endeudamiento, lo que me dejó terriblemente vulnerable al sistema. Cualquier emergencia que les pasara a los niños, no tenía nada que hacer”, sinceró respecto del problema.