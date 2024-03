“Tenía percepciones más tristes de mi historia...”: Gabriel Cañas abrirá su intimidad con grandes recuerdos en “El lugar donde crecí”

“Tenía percepciones más tristes de mi historia...” será parte de las emotivas conclusiones que sacará el actor y cantante Gabriel Cañas, en el tercer capítulo de “El lugar donde crecí”, que será emitido por Canal 13 este sábado 23 de marzo a las 19:30 horas, donde recorrerá sitios que fueron clave en su desarrollo en la comuna de Pirque.

“Soy actor, cantante y hace 17 años me dedico al mundo del arte: teatro, televisión, cine, series y lo que venga para parar la olla. Un camino largo, de luces y sombras”, es la forma en la que se presenta Gabriel Cañas en el programa, dando inicio a un recorrido a través del cual él mismo se hace una nueva idea de su crecimiento.

Gabriel Cañas El actor que interpreta al "Chico Olmedo" en Generación 98 mostrará cómo fue su infancia en Pirque

Así, el actor que da vida al controversial y popular “Chico Olmedo” en Generación 98 reconoció que “‘El lugar donde crecí' fue una tremenda experiencia y un gran regalo. Al principio tuve temor de compartir mi intimidad y mostrarla en este programa de televisión, sin embargo, los miedos se disiparon porque pensé en que sería una experiencia potente”.

Gabriel Cañas y su viaje al pasado

En ese sentido, agregó que “viajar a mi pasado y ver el lugar en el que crecí fue emotivo, juntarme con mis hermanos fue hermoso... hace mucho tiempo que no estábamos los cuatro. Siento que todo el equipo de Cultura de Canal 13 trabaja con mucho amor y cuidado”.

“Me sorprende que con el tiempo uno va generando ciertos discursos con respectos a estos lugares” — Gabriel Cañas, sobre "El lugar donde crecí.

Finalmente, y tras realizar un viaje profundo a sus recuerdos de infancia, Gabriel Cañas puntualizó que en el programa “recorreré lugares que están muy cambiados y me sorprende que con el tiempo uno va generando ciertos discursos con respectos a estos lugares, pero al volver a visitarlos, me cambiará la perspectiva de esos mismos espacios y de las personas que los habitan”.

“Tenía percepciones mucho más tristes sobre toda mi historia y, al recorrer esos lugares, me di cuenta que no... que ese era un relato que me estaba inventando en mi cabeza y que en verdad sí son espacios, personas y momentos muy felices”, cerró sobre el programa.