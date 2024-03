Actor de “El Reemplazante” le dio un vuelco a su vida y se fue a vivir al sur: comenzó a realizar talleres de actuación

El actor Iván Álvarez de Araya que encarnó al protagonista de la aclamada teleserie nacional “El Reemplazante” que fue emitida de TVN, se fue con cama y petacas al sur de nuestro país para darle un vuelco a su vida.

Actualmente, Álvarez de Araya vive en Puerto Montt, y en conversación con Las Últimas Noticias habló sobre este cambio. “Para mí este ha sido un cambio significativo, vivo en un ritmo más tranquilo, más amable”, partió conociendo.

Hace tres años, el actor abandonó la capital y se instaló en la localidad donde comienza la Carretera Austral, a las cercanías de Puerto Montt. “Me di cuenta que aquí se ven las nubes jajaja. Allá en Santiago como que no las veía mucho, acá sí. Ahora me despierto con el sonido de las bandurrias. Qué te puedo decir, ha sido un cambio maravilloso”, señaló.

“De aquí te vas 10 o 15 minutos a cualquier parte, y te encuentras un paraíso a la mano. Creo que hay una conexión ahí también, una búsqueda espiritual que se logra con la naturaleza”, añadió Iván.

Viviendo de su profesión en el sur

Con respecto a qué lo motivó para irse a vivir al sur, Iván contó que él viajaba constantemente para esos sectores porque iba a entrenar artes marciales con su sensei. “Todos los veranos venía para acá y me fue gustando la idea de quedarme. Además harto se habla de la descentralización y nunca hacemos nada. Eso sumado a la llegada de la pandemia me impulsó a vivir acá”, reveló.

“No esperé a que se dieran las condiciones, simplemente me lancé y me vine a vivir al sur. Aquí encontré todo un mundo en el que me podía desarrollar. Acá hace más de 30 años se realizan los Temporales Internacionales de Teatro, por ejemplo. La gente consume mucho teatro, es parte de su ADN. Decidí quedarme”, precisó el actor.

Iván Álvarez de Araya se desempeña como entrenador de artes marciales, él practica ninjutsu desde los 15 años y tiene conocimientos de iaido y kendo. De igual forma, se está dedicando a la realización de talleres de teatro. “Yo hago clases hace mucho tiempo, he tenido a cientos de alumnos a lo largo de mi carrera, antes y después de haber hecho al Profe Charly jajaj”, bromeó el actor.

“Como tenía experiencia empecé a hacer talleres y a darme cuenta que había mucha gente ávida por eso. Noté que mucha gente quería cultura, arte y teatro. Y apuntando a esa necesidad seguí trabajando”, reveló Álvarez de Araya.