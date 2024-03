Ignacia Michelson habló sobre su influencia en mujeres como Fran Maira: “Yo soy la referente de muchas niñas de mi edad”

La confrontacional chica reality, Ignacia Michelson, no dejó a nadie indiferente cuando llegó en agosto pasado a la casa de “Gran Hermano”. Apenas Fran Maira se acercó a saludarla, le lanzó la siguiente frase: “Tú no me saludes, lo único falso que quiero son mis tetas”.

Esto desencadenó una ola de dimes y diretes y evidente mala onda entre las jóvenes promesas de la farándula chilena, quienes se han dicho de todo, incluso la mamá de Nacha acusó a la joven detrás del sonido de oveja de haber atropellado a alguien.

Es más, esta mala onda ha levantado una ola de rumores de que Michelson apuntó en contra de Maira tras una reciente historia, en donde señaló que “sus copias” van a entrar a “¿Ganar o servir?”. Sin embargo, ella rápidamente desmintió que se tratara de Francisca.

“Yo ya hice lo que muchas quieren hacer”

Ignacia estuvo de invitada en el programa de La Red, “Caja de Pandora”, le preguntaron sobre su enemistad con Fran Maira, por lo que ella partió diplomática, “en un reality obviamente si yo tengo un conflicto, las cosas se agudizan más”, dijo.

“Ella tiene la edad de mi hermana, y yo tenía una casa en Marbella, Maitencillo, y ella tenía su casita al lado. Se juntaba con mi hermana, entonces ella era como ‘qué bacán yo’, porque yo iba a una fiesta y era la chica que se subía arriba de la mesa, me tomaba tequila, me comía mujeres, algo que nadie hacía a esa edad”, relató.

“Yo soy la referente de muchas niñas de mi edad, ella hizo las cosas que yo ya hice”, aseguró. Al ser consultada si es que se siente como una mujer influyente para Francisca, la joven respondió “me siento un referente no sólo para ella, sino que para muchas”.

“Yo ya hice lo que muchas quieren hacer. Yo ya fui portada de Playboy. Yo ya hice todo lo que quería hacer, lo demás para mí es lujo (...) Yo también fui la primera chilena que fue mostrada teniendo sexo en un reality, fui muy jugada, entonces al final siento que hubo un antes y un después en la televisión. Como soy mujer y nos juzgan más, sentí que varias mujeres comenzaron a empoderarse más”, cerró.