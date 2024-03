Jhonatan Mujica se despidió a los besos de Pamela Díaz tras perder duelo de eliminación en “Tierra Brava”

En el más reciente capítulo de “Tierra Brava” se llevó a cabo el segundo duelo de eliminación de esta semana, en donde Fabio Agostini y Jhonatan Mujica se tuvieron que enfrentar para saber quien abandonaría la hacienda ubicada en Perú.

Antes de la competencia, el español se mostró confiado de sus habilidades: “Dije que yo quería hacer el duelo esta vez. Si llego a ganar me gustaría decir que pasé por duelos, no sólo por salvaciones. Jhonatan es un rival fuerte, pero voy con mentalidad de ganador, no he querido pensar en un escenario de derrota. Siempre quiero pensar positivo y que tengo la herramienta para barrer a cualquiera”.

Por su parte, Sergio Lagos le preguntó a Jhonatan por Fabio, ya que el español se autodenominó “el decapitador” poco antes de este duelo. “Me da risa porque hasta ahora no ha sacado ninguna cabeza. Las expectativas que cada uno tiene de sí mismo puede ser una gran debilidad también”, indicó el modelo.

El duelo consistió en trasladar pesados sacos y trepar muchas escaleras y plataforma, en donde Agostini tomó tempranamente la delantera, y terminó quedándose con el triunfo.

Duelo de eliminación entre Fabio Agostini y Jhonatan Mujica | Tierra Brava

El mensaje de Fabio a sus compañeros

Luego de ganar la competencia, Fabio empezó a jactarse de su victoria con sus compañeros que no querían que ganara. “¡Mateucci, tú serás el siguiente! ¡Pamela, tu momento ya fue! Te quedaste sin asistente, ¿quién te va a atar los cordones ahora?”, se burló el español. En tanto, “La Fiera” se mofó del estado físico de su expinche, por el agotamiento con el que quedó, y de pasada, anunció que se vengará de las palabras de Agostini peleando con Gabrieli.

Cuando la brasileña intervino aplaudiendo, Pamela sacó las garras. “No te voy a hacer famosa en un día. Amiga, recuerda cuando estabas llorando por él, ¿quién te secó las lágrimas? No te las voy a secar de nuevo”, aseguró.

Por su parte, Jhonatan se mostró decepcionado de sí mismo por la derrota: “Creo que no me cuidé bien el área respiratoria, fumo mucho, por eso quedé agitado. Pero estoy contento de perder con Fabio, que es uno de los más fuertes de la casa. Ahora se te da el título de decapitador porque nunca le habías ganado a nadie”, comentó el modelo y se despidió de sus compañeros de encierro.

Eso sí, las polémica continuó cuando Luis tomó la palabra. “Me hubiese gustado estar acá a mí y competir de igual a igual con Fabio para ver de qué está hecho. Lo vi titubear, no lo vi hablar en toda la prueba. Lo espero más adelante”, indicó el argentino, a lo que Fabio no tardó en contestar.

“Me gusta ver a los que me critican, eso me da motivación. Al señor Mateucci le contesto que no soy como él, que cuando compitió con Max (Cabezón) se cag… de la risa de él toda la competencia, e incluso le iba dando palmadas en el c… Cuando compito, yo respeto, porque hay que saber ganar y perder”, se defendió el español.

Aprovechó de lanzar palos a los demás también, tratando a Pamela de peladora, pero ella le discutió. “¿Te has metido alguna vez con una mujer de verdad? Porque bájame el tono, no soy tu polola. Te cag… entero conmigo, a la otra grítale y que se ponga a llorar”, le espetó “La Fiera”.

“Tenía claro que si ganaba se me iba a tirar encima”, reflexionó el español tras la discusión.

La despedida de Jhonatan y Pamela

Finalmente, Pamela Díaz se despidió de Jhonatan Mujica, quien era uno de sus amigos -y algo más- más cercanos dentro del reality de Canal 13.

“Cuando entramos fue la persona a la que más me acerqué. Y fue bueno encontrar a una persona caballerosa, que no es que me amarre los zapatos. Eres un bacán, vamos a ser amigos afuera, más allá de los malentendidos que tuvimos. Eres un caballero conmigo y con todos en la casa”, afirmó, y al abrazarlo quedaron de seguir en contacto.

“Te voy a hablar primero. ¡Tú contéstame!”, le pidió el modelo, y se despidieron a los besos.