Kate Middleton rompe el silencio y confiesa que está en tratamiento por cáncer

Después de largos meses de silencio y de estar lejos de los ojos de la opinión pública, Kate Middleton reapareció hoy con una declaración para contar que está en tratamiento por un cáncer.

El video fue grabado el miércoles y difundido hace pocos minutos por la BBC.

Vestida con un chaleco blanco y rayas azules, jeans y sentada en la banca de un jardín, Kate dijo que estaba bien y que está en las primeras etapas del tratamiento de quimioterapia “preventiva”. No indicó cuál era el tipo de cáncer.

Kate Middleton se operó a mediados de enero

La princesa de Gales apareció en público por última vez en diciembre del año pasado, por las festividades de fin de año.

A mediados de enero se sometió a una “operación abdominal” no especificada y que en un primer momento se descartó que fuera cáncer.

“ En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que Debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento ”, dijo en el video que también fue difundido por las redes sociales de los Príncipes de Gales.

Kate Middleton comenzó agradeciendo “todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía” y que “han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecido”.

Lo primordial para Kate: explicarle su estado de salud a sus hijos

Estos meses han sido duros para los príncipes de Gales. Por un lado el tratamiento de Kate, y por otro todas las especulaciones de la prensa sobre su paradero e incluso sobre su relación con William.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, contó Kate, y luego agregó que “ como puedes imaginar, esto ha tomado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiado para ellos y asegurarles que voy a estar bien ”.

Al finalizar, la princesa Kate volvió a ratificar su unión con su esposo: “Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para ambos.

Largas semanas de ausencia de Kate Middleton

La princesa Kate no registraba apariciones pública desde diciembre, para les festividades de fines de año.

En enero se sometió a la operación abdominal y no se supo de ella hasta que el 10 de marzo subió una foto a la cuenta oficial de los príncipes por el Día de la Madre en el Reino Unido. El escándalo por la edición digital de la foto comenzó un sinfín de especulaciones sobre su salud, paradero e incluso de su relación con William. La foto finalmente fue removida de la cuenta.

Eso hasta que el sábado 16 de marzo fue grabada junto a William de compras en una granja de Windsor.