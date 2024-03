Luis Slimming se fue nuevamente en contra de El Flaco: “Me da lata que un humorista tenga menos humor que un alcalde”

Continúa el conflicto entre los comediantes Paul Vásquez, más conocido como “El Flaco”, y Luis Slimming, después de un chiste de este último durante su exitosa rutina en el Festival de Viña del Mar. “Don Comedia” sacó a colación el difícil paso de su colega por las adicciones en una broma que mezclaba las vivencias del bombero y las matemáticas.

“Un comediante clásico contó que se gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína. Impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero El Indio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía?”, bromeó el comediante, quien procedió a sacar el cálculo matemático de cada cuanto consumía droga en un día.

Esta broma no le cayó nada bien al Flaco, quien ha mencionado en numerosas ocasiones su molestia. En su aparición en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X animado por Eduardo de la Iglesia. “Luis es un buen comediante. Sí, me molestó. Me molestó por la sencilla razón de que los tres menores no vivieron esa etapa oscura”, señaló.

“Han pasado 21 años, entonces me molestó. Si él dice que no fue una apología a la droga, yo creo que sí hizo una apología de mi condición de drogadicto (...) Ser drogadicto es una tragedia para una familia, entonces todo lo que pasó, terminar en la cárcel, todas esas cosas… yo soy el único autorizado de hablar y de hacer humor de eso”, planteó, quien también aseguró que por algo habían censurado esa talla en el paso de Slimming por Olmué.

La reflexión de Slimming

En su programa “El Sentido del humor” de Youtube, el comediante reflexionó sobre las críticas y reclamos de su colega afectado. Él partió diciendo que “mezcló fake news” debido a que el chiste de Olmué fue censurado porque nombraba a marcas, no debido a que hacía mención a Vásquez. “Este chiste que hice en Viña, no tenía nada que ver con el de Olmué, muy bueno además”, partió.

“Sorry, Paul, no debí… Tú dices que eres el único que puede webiarse con eso y en eso te encuentro razón. Es tu historia, tú puedes hacer chistes de eso. No debí quizás hacer esto, yo pensé que tenía el permiso pero no lo tenía, me equivoqué”, agregó.

Ante eso, Luis comentó que lo de los $800 mil pesos era información que él mismo confesó, y mostraron el video en el cual Paul reveló esta información. “A lo mejor piensa él que yo de verdad estoy afirmando que él jalaba dos líneas por horas (...) Era un chiste, no sé si cachas esos chistes. Me imagino que sí porque es humorista. Me da lata que un humorista tenga menos humor que un alcalde, como al alcalde de Marchigüe lo traté de borracho y se cagó de la risa”, continuó Luis.

Su compañero de podcast le consultó si es que con esto se da por cerrada la controversia, y él respondió que “yo invito al ‘Flaco’ al ‘Entre broma y broma’ para que conversemos, hablemos con la verdad acá, o puede seguir hablando otras cosas por plata en otro lado”, lo que despertó las risas de sus compañeros.

“Me da lata porque lo considero un héroe y de verdad es hacer chistes de la gente que admiro, pero claro a él le molestó. En ‘El Purgatorio’ me dijo que le diera, pero bueno filo. No le gustó, sorry, se acabó el tema”, zanjó.