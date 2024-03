“Me han dicho tantas cosas”: Mon Laferte responde a las críticas con lo que mejor sabe hacer: música

“No voy a estar ‘sad’”, reza el estribillo del reciente single de la destacada artista musical Mon Laferte titulado, con justa razón, “No + Sad”, parte de su nuevo trabajo discográfico “Autopoiética”. Evidentemente, al emplear el anglicismo, con este tema anuncia que dice adiós a la tristeza y, según confiesa, también se rie de los chismes que han circulado sobre ella.

Un hecho crucial en la cantanta fue el nacimiento de su primogénito, Joel, en febrero de 2022. “Hay gente que pensaba: seguro que como ahora Mon es mamá, va a hacer un disco más maternal. Va a escribir canciones a su bebé o algo así. Y no, no me dieron ganas de escribir canciones para mi bebé. Y sí, le he escrito cosas, pero se las canto a él. Todavía no tengo ganas de publicar un disco de eso. A lo mejor en el futuro sí, quién sabe”, reconoce la cantante chilena con mayor éxito nacional del momento, en conversación con Culto.

Mon Laferte

“Siempre he cantado sobre sexo. Es un tema que me importa mucho”, aclara Monserrat Bustamante- según su nombre de Registro Civil- desde México. Cabe señalar que Mon Laferte aterriza en Chile para presentar su música el 8 de abril en el Estadio Sokol, de Antofagasta; 10 de abril en el Movistar Arena, de Santiago, 12 de abril en el Suractivo, de Concepción; y 13 de abril en la Quinta Vergara, en su natal Viña del Mar.

“Mi música tiene mucho humor negro”

Respecto de la motivación al escribir su tema “No + Sad”, la artista señaló que “es una canción de mucho sarcasmo. Yo siento que toda mi música tiene mucho humor negro. No sé si todos lo alcanzan a percibir, pero tiene mucho. Me han dicho tantas cosas, en la vida y en las redes sociales. Y se han dicho tantas cosas de mí, que las puse todas en esa canción. Me rio un poco”.

En este sentido, contextualiza que las críticas varían desde el lugar donde se emiten. “Porque también depende de quién me lo dice. Me han dicho todo el tiempo que soy comunista: ‘la odiamos a esta comunista’. Y luego otros dicen ‘no, es una capitalista. No le creo su discurso”… “Es que es una feminazi”. Y luego (me dicen) que no soy lo suficientemente feminista. Y siempre que es puta, puta… lo de puta, siempre. Desde que era chiquitita, estaba en la escuela, en la básica, era puta. Y para otros soy demasiado conservadora”, comenta.

“Me han dicho muchas cosas y me rio de eso. Y después, en el corito de la canción digo algo como ‘todo esto me resbala, hay pocas personas que tenemos talento, y te invito a tomar asiento y desde ese lugar donde criticas, veas mi éxito’”, enfatizó la cantante.