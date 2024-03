“Me la han dicho cuatro ex”: Arturo Longton lanzó desubicado comentario y provocó nueva pelea con Shirley Arica

En el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Arturo Longton provocó la furia de Shirley Arica tras lanzar un desubicado comentario sobre su relación.

Todo habría comenzado cuando los participantes debían participar en una nueva dinámica, en la cual tenían que recrean diversos videoclips, en este caso les tocó la canción “Mío” de Paulina Rubio.

Sin embargo, tras terminar su presentación en el espacio de Canal 13, la cual finalizó con un apasionado beso, Arturo le dijo de broma a Shirley: “No te estés enamorando”. Acto seguido, la peruana se enojó y se apartó de “La Leyenda” inmediatamente.

“Es una talla tan estúpida, me la han dicho cuatro ex. Es algo que me duele, y no tienes idea”, se quejó llorando la participante cuando él le preguntó sobre la situación.

La confesión de Arturo

Entonces Longton contraatacó con una inesperada confesión de amor: “Te voy a decir algo que no te lo voy a decir nunca más: yo sí estoy enamorado de ti. Y si tú no, no importa, pero yo sí lo estoy, hace rato”, le aclaró, inesperadamente.

Eso sí, esta estrategia para ablandar a Shirley no tuvo resultado puesto que ambos terminaron peleando nuevamente. “Piensa bien lo que quieres, no voy a andar rogándote. Si sigues así esto va a cag…”, le dijo Longton, notablemente frustrado, y la dejó sola.

Posteriormente, Arica le comentó sus sentimientos a Gabrieli Moreira, asegurando que le afectó mucho el mal chiste de Arturo puesto que le hizo recordar traumas del pasado con una antigua pareja.

“Me hizo acordar hace tiempo un h… que me hizo sufrir un montón. No tiene la culpa, no sabe lo que una frase tan simple puede remover en mí, porque yo sufrí mucho en esa relación. Es una frase machista, de una inseguridad increíble”, sostuvo la jugadora de “Tierra Brava”, haciendo un mea culpa.