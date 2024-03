“No es mi estilo de chico”: Sabrina Sosa desmintió los rumores que la vinculan románticamente con Roberto Cox

Uno de los rumores que han brotado en el espectáculo nacional es el supuesto romance de la argentina Sabrina Sosa con el reconocido periodista Roberto Cox. Esto ha seguido a ambos por un tiempo, y se ha asegurado que la conductora de “Estilo Chic” es una de las conquistas del comunicador de Chilevisión.

En el programa de farándula de “Que te lo digo”, se comunicaron con la trasandina sobre este romance, “yo con Roberto éramos amigos y lo que fuera, pero para pareja no. No era mi chico, entonces por qué me iba a generar algo”, partió.

“Me han escrito un montón en redes o gente cercana preguntándome qué onda, cómo estoy. La verdad es que estoy bien, si con él éramos amigos, y solamente eso. Quizás no es mi estilo de chico, es eso, de lo que yo busco en mi vida”, aclaró.

No es mi estilo de chico, de lo que yo busco en mi vida (...) de ciertas características que tiene que tener esa persona, y él no las tenía - Sabrina Sosa

No es el tipo de Sabrina

Con respecto a estas palabras, Sabrina ahondó que ella busca “yo soy más de lo formal y de ciertas características que tiene que tener esa persona, y él no las tenía. Yo lo quiero un montón, le tengo cariño, me cae bien, con más razón me alegra de ver que estar con alguien. Conmigo no tiene mucha relación ese tema, no tengo ni un papel en esta historia”, señaló.

De igual forma, ella reaccionó a los rumores de que el periodista mantiene una relación con la controvertida exparticipante de “Tierra Brava”, Fran Undurraga. “Ojalá les resulte, que estén bien y que encuentren el amor ambos”, agregó Sosa.

Finalmente, Sabrina Sosa reiteró que no existe ni existió un romance entre ella y Roberto Cox y que ahora volvieron a conversar después de dejar de hablar por un tiempo. “Ni vacaciones juntos para aclarar. Mi vida amorosa no está yendo para ese lado, por este momento (...) Se recuperó esa buena onda que teníamos antes, pero mi vida amorosa no”.