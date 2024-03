“Quiero que sepas que si no me la jugué por ti...”: Junior Playboy realizó una tierna confesión a Chama a semanas de su eliminación de “Tierra Brava”

Al parecer Junior Playboy quedó flechado de Alexandra Méndez tras haberse conocido en “Tierra Brava”, y ahora, el chico reality confesó todos sus sentimientos a través de redes sociales.

Cabe recordar que ya han pasado varias semanas desde que se transmitió el duelo de eliminación del autodenominado “Thor Chileno”, en donde tuvo que competir contra Nicolás Solabarrieta.

“En mi corazón sólo hay buena onda. Disculpen si alguna vez me salí de madres, somos nosotros mismos los que nos boicoteamos”, fueron las palabras del hombre de 40 años antes de abandonar la hacienda de Perú.

Sin embargo, hubo una persona que quedó grabada en su mente y en su corazón, y esa fue Chama. En este contexto, es donde Junior intentó escribir una especie de carta de amor dirigida a la venezolana, en donde reveló sus sentimientos por ella y por qué no se atrevió a ir más allá.

“Mi Chamita hermosa mocha, bueno yo sé que lo sabes pero te lo vuelvo escribir te extraño mucho... Me acostumbré a ti, eramos los únicos reales y quiero que sepas que si no me la jugué por ti fue por que pasó algo en el camino; que me he callado hasta ahora. Eso me frenó por completo, una daga en mi corazón guatón”, declaró el Junior en la plataforma, como una confesión de amor.

Asimismo, el chico reality expresó que “nosotros en chile te amamos (...) te lo ganaste siendo real auténtica, otros querían eso y mira como están peleando con ellos mismos ya que el ego se los comío por completo”.

Por su parte, Chama respondió a esta confesión por medio de un comentario en la misma plataforma, en donde le dejó claro que lo perdona por sus actitudes dentro del encierro de Canal 13.

“Te disculpo nuevamente porque ya te perdone y lo sabes! Y me encantaría saber eso que dices, aunque ya lo sospecho…”, escribió la venezolana.