¿Sacándole los piojos? Este fue el particular momento de Sam Smith con un amigo en Bogotá

Sam Smith saltó a la fama en 2012 cuando colaboró con Disclosure en la canción “Latch”. Desde entonces, ha lanzado tres álbumes de estudio y ha ganado numerosos premios, incluidos cuatro Grammy.

Lo que hace que Sam Smith sea tan especial es su voz única y su habilidad para transmitir emociones a través de sus canciones. Algunas de sus canciones más populares incluyen “Stay With Me”, “Too Good at Goodbyes” y “I’m Not the Only One”. También ha colaborado con artistas como Calvin Harris, Normani y Demi Lovato.

Pero Sam Smith no solo es conocido por su música. También ha sido un defensor activo de la comunidad LGBTQ+ y ha hablado abiertamente sobre su propia identidad de género no binario. Su honestidad y autenticidad son una inspiración para muchos fans en todo el mundo.

Ahora bien, esta es la segunda vez que el cantante británico visita Bogotá para un Estéreo Picnic, en 2019 presentó algunas dificultades en su respiración y tuvo que estar acompañado de un tanque de oxígeno.

fui a buscar a omar apollo y me encontre a sam smith pic.twitter.com/hRGQYAhQ3W — angel (@joshuasalahl) March 21, 2024

Tras la asistencia del cantante al país, varios de sus seguidores aprovecharon para tomarse una foto con el cantante y conocerlo de cerca.

Ahora bien, en medio de esas apariciones en publico la usaría de TikTok anitagutierrez07, captó un particular momento de Sam Smith con un amigo suyo en Chapinero, en el video se puede ver como el cantante británico busca en la cabeza de su amigo, al parecer para sacarle un piojo.

Este momento se volvió muy viral en las redes sociales donde varios seguidores decidieron comentar este extraño suceso: “Que surreal ver el sitp y Sam Smith juntos 😭😭😭 ojalá fuera yo la del piojo”, “no era piojo era una cana”, “Trabajo por ahí, y preciso están cuando estoy de vacaciones 😭”, “Viva Bogotá. Viva Sam Smith 💗💗💗💗💗”, fueron alguno de los comentarios más importantes.