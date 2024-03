Shakira y Cardi B derrocharon sensualidad en ‘Puntería’ con Lucien Laviscount

Shakira finalmente ha estrenado ‘Puntería’ que se convierte el promocional del lanzamiento de su más reciente y décimo segundo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ el cual está compuesto por 16 canciones.

El clip inicia haciendo referencia a la mitología griega en la que Shakira vuela dentro de una burbuja sobre montañas con formas de cuerpos humanos y en la que hay siete centauros encabezados por el actor Lucien Laviscount mientras comen olivos.

Shakira y Cardi B en 'Puntería' con Lucien Laviscount Foto: Captura de YouTube

Seguidamente acompaña a Cardi B y 10 mujeres que juntas hacen referencia a los 12 olímpicos, mientras que la colombiana vuelve a aparecer en medio de las montañas, pero esta vez con el cabello rizado y disparando con su arco una flecha al corazón de Lucien Laviscount quien cae herido al suelo.

Shakira y Cardi B en 'Puntería' con Lucien Laviscount Foto: Captura de YouTube

Shakira y Cardi B en 'Puntería' con Lucien Laviscount Foto: Captura de YouTube

El actor es llevado hacia el olimpo rosa, pero esta vez ya no es un centauro, sino que se ha convertido en un humano. Luego pasa a limpiarle y curarle las heridas sosteniéndolo como la Virgen María a Jesucristo en la obra renacentista ‘La Piedad’ de Miguel Ángel.

Shakira y Cardi B en 'Puntería' con Lucien Laviscount Foto: Captura de YouTube

Más adelante Shakira aparece junto al actor dentro de una flor de loto color rosa, que significa la pureza del alma y el camino hacia la liberación del materialismo, en la que el acercamiento y las caricias se apoderan de la escena mientras la cantante habla del punto G.

Shakira y Cardi B en 'Puntería' con Lucien Laviscount Foto: Captura de YouTube

Shakira y Cardi B en 'Puntería' con Lucien Laviscount Foto: Captura de YouTube

Finalmente aparece Cardi B dominando las montañas y a los centauros restantes, hasta que Shakira lanza una nueva flecha y estos se van dentro de una burbuja.

‘Puntería’ de Shakira y Cardi B

Tú tiene’ buena puntería

Sabe’ por dónde darme pa’ que quede rendía, rendía

Tienes estilo para llamar mi atención

Me tiras dardos, van directo al corazón

Oh y por más veces que trate

Oh es imposible esquivarte

Tú tienes buena puntería

Sabes por dónde darme pa’ que quede rendía

Me atacas a matarme, tú a mí no me convienes

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

You, you got me stressin’, thinkin’ ‘bout sexin’

Baby, keep me company

Dame de tu fire, apriétame las nalga’ aunque tú no seas pa’ mí

I got the night, night, put a man right to sleep

Yeah, I’m pretty lil’ thing from face to feet

I’m from the Bronx, but I got a Georgia peach

I got a empanada, mama, that he love to eat (Muah)

Loba like Shaki, tú ere’ mi tigre

Muérdeme duro, de este culo nunca te olvides

Tú tienes buena puntería

Sabes por dónde darme pa’ que quede rendía’

Me atacas a matarme, tú a mí no me conviene’

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida

Donde pone el ojo pone la bala

Tiro al blanco y caigo como si nada

Pero si me robas dos besos

Al tercero ya ni lo pienso

Paso toda la noche indecisa

Y despierto con tu camisa

Ya no sé si quiero parar

Y me derriten tus manos me drogan tus labios

Tus biceps me ponen al cien

A ti nunca te dirijo siempre llegas fijo

Hasta mi punto G.

Tú tienes buena puntería

Sabes cómo durarme estos bobos se quedan sin batería

Me tira dardos y no me conviene

Pero me encanta si adentro lo tiene

Me pongo perra pa’ ti, I know que de tu mente nunca va a salir Cardi B

Tú tiene’ buena puntería

Sabe’ por dónde darme pa’ que quede rendía’

Me atacan a matarme tú a mí no me convienes

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida, ah