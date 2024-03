“Soy así de chica”: Azzartt Maveth alza la voz tras ser catalogada como la “versión fruna” de Pamela Díaz

Azzartt Maveth estuvo solamente las primeras semanas siendo parte de “Tierra Brava”, en donde alcanzó a hacer amistad con Pamela Díaz. Sin embargo, con esta última ha sido comparada en varias ocasiones por las similitudes que tienen en cuanto a su personalidad.

En una conversación con La Cuarta, la “Tía de la micro” se refirió a las amistades que creó dentro del encierro: Con la Pamela Díaz y con la Cami Arismendi me llevé bien, y en su momento igual con la Vale (“La Guarén” Torres); me llevé bien con muchos. Pero al estar 24/7 con alguien te das cuenta que, por ejemplo, había gente que era muy floja y cochina, y me carga”, lanzó de entrada.

“Estás conviviendo con quince personas más, o sea, mantén tu mierda lejos; no metas a los demás en tus cosas. Eso me molestaba mucho. Con la Cami hablamos casi todos los días. Con la Pame nos respondemos una que otra historia, o si necesito algo le pregunto; pero no somos amigas”, aclaró la conductora del transporte público.

¿Es igual a ‘La Fiera’?

Sobre las comparaciones con la rostro de farándula, Azzartt aseguró que “Pamela Díaz siempre fue un personaje que admiré. Me fui súper decepcionada del canal porque no mostraron muchas cosas que hicimos con la Pame, o conversaciones que realmente tuvimos; por ejemplo, a veces en actividades yo decía cosas, la Pame se cagaba de la risa y decía: ‘Hueona, eres igual a mí’”, reveló.

“Teníamos el mismo humor, nos entendíamos súper bien. La gente decía: “Ay, la chupamedias de la Pame”; y no. Una vez fui a un carrete y estaba Karol Dance, con quien he compartido muchas veces, y me dijo: “Eres igual a ella, tienen el mismo humor’”, reveló.

Asimismo, dio a entender que en ningún momento se quiso convertir en una persona igual a “La Fiera”, simplemente ella es así.

“Pero no es que yo le copié, soy así de chica. No me molesta que me digan versión fruna (de Pamela Díaz), para nada, es un halago, jajaja”, sentenció la influencer en el diálogo con el medio.