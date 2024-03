“Te aviso al toque”: Nicolás Solabarrieta protagonizó intensa pelea con Arturo Longton en “Tierra Brava”

Nico Solabarrrieta y Arturo Longton protagonizaran un tenso momento durante el próximo capítulo de “Tierra Brava”, y es que el exfutbolista le paró los carros en seco a su compañero.

Según se puede ver en el adelanto del nuevo episodio del reality, todo habría comenzado cuando terminó la competencia por equipos, en donde los participantes del equipo rojo tuvieron que cambiarse al VIP tras coronarse como ganadores en la prueba.

En ese momento, Longton, quien pertenece al equipo verde, se instaló en la cama donde el exfutbolista dormía con Guarén, provocando la furia del Nico.

“¿Dónde se van a poner los tortolitos? Porque esta es mi cama, acuérdense”, les comentó el hijo de Ivette Vergara a “La Leyenda” y a su pareja, apuntando a la cama donde dormía con Valentina.

“Era tu cama”, respondió el chico reality. ‘Ni cagando’ se saldrá, “si tú estás en el vip”,le recordó.

“Llevo 33 días ahí… no si esta hueá es mi cama. He dormido con la Guarén acá”, insistió Solabarrieta. A lo que Arturo respondió: “Mala cuea, si no tienen nombre estas hueás. ¿Qué culpa tengo yo?, estás loco”.

Nicolás explotó

En ese momento, Nicolás Solabarrieta explotó y le advirtó a Arturo que no tomaría en cuenta sus palabras, y que dormiría en su espacio cuando llegue la noche.

“¿Cómo vas a elegir dónde puedes dormir?, si esa es tu cama, allá. Yo no tengo la culpa”, insistió Longton, quien nuevamente le recordó que debía dormir en el otro lado de la casona.

Finalmente, el exdeportista comentó: “Llevo 43 días durmiendo acá, ¿y voh’ me vas a venir a sacar?, ¿me vas a sacar?, yo me voy a venir a acostar acá, mala cuea”.

“Tienes 400 camas para acostarte con la Shirley. Puedes juntar esas dos de allá, puedas hacer la hueá que quieras, ¿y te vienes a meter acá?, donde sabes que duermo yo. Te aviso al toque, yo voy a dormir acá”, sentenció.