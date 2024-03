“Vivir dos veces que perdí, trágico”: Belén Mora entregó detalles sobre la grabación de los finales alternativos de “Top Chef VIP”

La flamante ganadora de “Top Chef VIP”, Belén Mora, está chocha con su triunfo en el programa de cocina, la cual la coronó como la mejor cocinera de los 18 participantes que pasaron por el estelar de Chilevisión. Ella se llevó el trofeo y los $30 millones de pesos del premio final.

Una interesante propuesta que hizo Chilevisión para evitar filtraciones fue grabar tres finales distintas, en las cuales cada uno de los finalistas se quedaba con el premio final. Es decir, se grabó el triunfo de Gianella Marengo y el actor Alfonso Quinteros de igual manera.

Sin embargo, solo fue la comediante quien efectivamente se quedó con el primer lugar, y en conversación con “Que te lo digo”, Belenaza habló sobre estas grabaciones. “Fue muy raro, pero yo como buena actriz de método. Dije ‘gané, esta es la realidad, esta es la verdad y lo voy a vivir como si realmente gané. Así lo viví y así se ve en la grabación”, comentó.

La enriquecedora experiencia

Sergio Rojas destacó que ella tiene estudios de actuación, por lo que le hacía más fácil que por ejemplo Gianella Marengo, quien es la única de los tres finalistas que no tenía la misma preparación que sus compañeros.

Sobre esto, Belén contó “yo también dije: ‘¿Cómo lo vamos a hacer?’. Una cosa es vivir el que gané, pero vivir el dos veces que perdí, trágico po’. Estar aplaudiendo, así como muy contenta por ti”.

Con respecto a su experiencia, Mora señaló que la experiencia fue muy enriquecedora, y se le hizo muy corta. Ella rescató que hizo nuevos amigos, con personas que no sabía que alguna vez se iba a poder relacionar como Berta Lasala, Maxi, Carlyn, Zapallito, Pollito y Paulina Nin de Cardona, sobre quién dijo: “jamás en la vida pensé que me iba a cruzar con Paulina Nin y me iba a llevar bien”.