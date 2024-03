“Al final decidí que...”: Gissella Gallardo alzó la voz ante los rumores de su posible llegada al reality del 13

Un rumor comenzó a tomar fuerza en el mundo de la farándula después de que se viralizó un spot publicitario del próximo reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”. En este comercial se muestra a Naya Fácil hablando con Coca Mendoza sobre los posibles participantes del reality.

“Me llegaron unos cahuines del próximo reality del 13″, anunció la querida joven de las redes sociales, quien agregó que iba a entrar Gala Caldirola, quien fue anunciada oficialmente este viernes. “¿Te imaginas si la Gissella pierde una competencia y tiene que atender a la Gala?”, especuló Coca Mendoza, y Naya remató con “eso no me lo pierdo por nada del mundo”.

Este video fue subido cuando se anunció la participación de la española en el reality, el cual sigue en la cuenta de Instagram de “¿Ganar o servir?”.

La aclaración de Gissella Gallardo

Ante esto, Gallardo no se quedó callada con la utilización de su nombre por la casa televisiva que prepara su próximo reality. La periodista se dirigió a sus historias de Instagram para dejar las cosas claras, “me han llegado infinitos comerciales sobre un video que está circulando en redes sociales”, comenzó.

“Primero que todo, yo quería decirles que me molesta un poco que se esté haciendo publicidad con mi nombre, o supuestamente mi nombre, para este nuevo reality. El tema es que yo sí tuve la propuesta, sí fui a la reunión con ellos, y al final decidí que no iba a entrar porque para mí la prioridad ante todo son mis hijos”, continuó y escribió en el video que recibió el llamado en enero antes de que entrara a “Top Chef VIP”.

“No me acomoda el formato. Yo tampoco creo ser un personaje que vaya a servir en ese reality, así que decidí no ingresar, por ende se abrieron cupos para otras personas. Quiero explicarles que yo no voy a entrar al reality”, aseveró Gissella Gallardo. De igual forma, ella replicó esta respuesta en el programa de farándula, “Que te lo digo”.