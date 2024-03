Así es el video de la nueva canción de Shakira junto Cardi B “Puntería”

Shakira regresa con fuerza al lanzar su álbum, titulado “Las mujeres ya no lloran”. En este trabajo, la artista se despide de su relación con Gerard Piqué, de quien se separó en el 2022.

Sin embargo, este álbum también destaca por las colaboraciones con otras artistas, entre ellas la famosa rapera Cardi B, con quien ha creado la canción “Puntería”.

En el videoclip de la canción, se puede apreciar un mundo de fantasía en el que Shakira aparece, vistiendo un traje rosado y disparando una flecha con su arco, mientras que a Cardi B se la puede ver con un vestido negro, sentada en un trono junto a la colombiana.

Origen de la colaboración

Durante el desfile de Fendi en la Semana de la Moda en París, Cardi B se acercó a Shakira para expresarle que la había tenido presente durante todo ese tiempo, reconociendo su importancia en su vida.

Este encuentro fue el punto de partida para una colaboración que emocionó a los fanáticos de ambas artistas.

Letra

El video de la canción se inspira en la mitología de la Antigua Grecia y combina elementos de sensualidad y empoderamiento.

A lo largo de la letra, se exploran temas de deseo y atracción, destacando cómo alguien puede apuntar directamente a nuestras vulnerabilidades, dejándonos rendidos ante su encanto irresistible.

Aquí puedes ver el coro de la canción:

‘’Tú tiene’ buena puntería

Sabe’ por dónde darme pa’ que quede rendía’

Me ataca ‘onde más duele, tú a mí no me conviene’

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida, ah’'

Video musical destacado

En el video de la canción, Shakira protagoniza escenas donde dispara una flecha hacia un centauro interpretado por el actor Lucien Laviscount.

A medida que avanza la historia, la colombiana se rinde ante el atractivo de este personaje, reconociendo su belleza y la irresistible atracción que siente por él.