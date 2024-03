Con outfit de más de 4 cifras: El monto que gastó Shakira en el look para el lanzamiento de su álbum

Shakira dio cátedra de moda otra vez. La cantante flechó con su puesta en escena en el esperado lanzamiento de ‘Las mujeres no ya no lloran’, álbum que describió como una reconstrucción de sí misma.

Durante el estreno celebrado en el Hard Rock Live in Hollywood en Florida, la artista de 47 años se dejó ver con favorecedor look compuesto por su dorada cabellera ondulada, un llamativo vestido palabra de honor, las infaltables botas puntiagudas de tacón de aguja y joyería de lujo.

Shakira no escatimó

La imponente pieza de terciopelo es otra creación de Balmain que acompaña a Shakira en un especial momento de su carrera. Entre sus más llamativos detalles sin duda está el brillo de su tela y también las bordados texturizados con cristales en forma de estrellas.

¿Su precio? Según se puede ver en la misma página web de la marca francesa, la lujosa prenda está valorada en 6.600 dólares. Pero para darle el toque final a su atuendo, la intérprete de ‘Acróstico’ eligió unas botas Amina Muaddi en color negro. Las cuales en precio reventa se encuentran por alrededor de 2.700 dólares.

Pero eso no fue todo. La cifra que gastó Shakira en el look para el estreno de su nuevo álbum aumenta con los accesorios de Tiffany & Co que lució. El imponente brazalete de plata que no pasó desapercibido en su muñeca está a la venta por 1.900 dólares, pero a eso hay que sumarle los lujosos aros que lució a juego con el vestido.

Unas argollas en oro blanco de 18k con diamantes redondos brillantes valorados en 7.300 dólares. 18.500 dólares es un aproximado del jugoso monto que invirtió la cantante en su look, eso sin sumar el costo de los numerosos anillos que lució en sus manos.